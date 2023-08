Nowe zasady wypłaty ekwiwalentu dla strażaków OSP [8 września 2023 r. nowelizacja]

Minister zdrowia czy kryzysu zaufania do tajemnicy dokumentacji medycznej? (WYWIAD)

Obecnie już były minister zdrowia Adam Niedzielski, ujawniając dane o przepisanych lekach jednego z pacjentów (lekarza), przekroczył granicę ochrony tajemnicy lekarskiej. Minister odpowiedzialny za polski system ochrony zdrowia, który powinien dbać o dobro pacjentów oraz o ochronę ich danych podkopał społeczne zaufanie do systemu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszych danych. Czy my wciąż żyjemy w państwie prawa? Na to i inne pytania odpowiada adw. Karolina Podsiadły-Gęsikowska Kancelaria Prawnik Lekarza.