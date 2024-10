Bon senioralny 2150 zł: bez świadczenia pielęgnacyjnego (3287 zł). Ale z zasiłkiem (215,84 zł) i dodatkiem (330,07 zł)

Bon senioralny to nowe świadczenie dla emerytów i rencistów (od 1 stycznia 2026 r.). Jego wartość to (na dziś) 2150 zł (miesięcznie). Beneficjent nie otrzyma jednak tych pieniędzy "do ręki". Jego korzyść to do 50 godzin opieki przez osobę trzecią. Brak wypłaty gotówkowej to dla wielu wada tego świadczenia. Dodatkowo jest szereg wyłączeń - nie otrzyma bonu senioralnego emeryt albo rencista otrzymujący jedno z wymienionych w artykule świadczeń. Wyłączenia dotyczą też opiekuna (tu chodzi głównie o świadczenie pielęgnacyjne).

Bon senioralny 2150 zł wyklucza świadczenie pielęgnacyjne (3287 zł w 2025 r.), nie wyklucza zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) i dodatek pielęgnacyjny (330,07 zł). Bon senioralny nie przysługuje osobie 75+, która ma przyznane poniższe świadczenia Bon senioralny bez 500+ i świadczenia wspierającego 1) świadczenie uzupełniające. Jest to tzw. 500 plus dla osoby niesamodzielnej; Podstawa prawna - ustawa z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2024 r. poz. 256, 859 i 1246) Link 2) świadczenie wspierające ; Podstawa prawna - ustawa o świadczeniu wspierającym link 3) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia i w rodzinnych domach pomocy określonej w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 i 858) Link 4) usługi sąsiedzkie, określonej w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub 5) specjalistyczne usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Emeryci i renciści: Bon senioralny 2150 zł. Osoby niepełnosprawne i MOPS [Wyłączenia, projekt ustawy, przykłady] Wyłącza z bonu senioralnego korzystania z innych usług opiekuńczych takich jak: 6) dom pomocy społecznej, określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub 7) całodobowa opieki stacjonarna świadczona w zakładach opiekuńczo-leczniczych, lub pielęgnacyjno-opiekuńczych lub 8) z każdej innej instytucji zapewniającej opiekę całodzienną lub całodobową. Bon senioralny bez świadczenia pielęgnacyjnego (w 2025 r. podwyżka o 299 z 2988 zł na 3287 zł) Bon senioralny jest w tym znaczeniu wyłączony ze świadczenia pielęgnacyjnego, że wniosku o jego przyznanie nie może złożyć osoba pobierająca: 1) zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2024 r. poz. 246 i 1238) lub 2) pobierająca świadczenie pielęgnacyjne na beneficjenta bonu senioralnego (czyli emeryta albo rencistę 75+) Bon senioralny a zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny Te dwa świadczenia są możliwe do łączenia z bonem senioralnym. Co więcej dodatek pielęgnacyjny jest wliczany do limitu przychodów, co jest niekorzystne dla emerytów. Początkowo limit przychodu (po przekroczeniu nie ma prawa do nonu) będzie wynosił 3500 zł (brutto). Mamy więc 4 "kroki" podnoszące ten niekorzystny limit: Są one następujące: 3.500 zł brutto w 2026 r.;

4.000 zł brutto w 2027 r.;

4.500 zł brutto w 2028 r.;

5.000 zł brutto w 2029 r i kolejnych latach obowiązywania ustawy. Całość projektu ustawy do ściągnięcia poniżej: ustawa o bonie senioralnym - projekt w Wordzie z 10 X 2024 r. ustawa o bonie senioralnym - projekt w Wordzie z 10 X 2024 r. Więcej o modelu kroczącym w bonie senioralnym w portalu forsal.pl https://forsal.pl/finanse/artykuly-infor-pl/9633288,limit-w-bonie-senioralnym-dla-emeryta-i-rencisty-3500-zl-4000-zl-4500-zl-i-5000-zl-w-tym-dodatek-pielegnacyjny-33007-zl.html Przykład 1 Emeryt 79 lat (osoba niepełnosprawna) ma przyznane świadczenie wspierające. Nie ma możliwości skorzystania z bonu senioralnego. Przykład 2 Emeryt 78 lat korzysta z usług sąsiedzkich. Nie skorzysta z bonu senioralnego. Przykład 3 Osoba o niskich dochodach korzysta z usług opiekuńczych w MOPS. Nie ma możliwości skorzystania z bonu. Art. 4. Z bonu senioralnego może korzystać osoba, która: ukończyła 75 rok życia; ma niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności życia codziennego ; posiada zstępnych, o których mowa w art. 6; ma przyznaną emeryturę lub rentę, której średnia miesięczna wysokość, z uwzględnieniem wartości dodatku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, z późn. zm.), nie przekracza kwoty 5000 zł brutto. Co to jest bon senioralny? To świadczenie, które pozwala skorzystać przez emeryta albo rencistę z usług opiekuńczych w ramach miesięcznego limitu. Limit jest od 12 do 50 godzin (decydują informacje wpisywane do specjalnego kwestionariusza). Usługi dostępne w ramach bonu: Kategoria 1. Zaspokojenie podstawowych codziennych potrzeb życiowych Kategoria 2. Pomoc w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych Kategoria 3. Podstawowa opiekę higieniczno-pielęgnacyjną Kategoria 4. zapewnienie kontaktów z otoczeniem Liczba godzin usługi wsparcia uzależniona będzie od liczby punktów w skali niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego określonych w toku oceny przez gminę z wykorzystaniem kwestionariusza. Osobie w wieku 75 lat lub więcej, która otrzymała w skali niezaspokojonych potrzeb życia codziennego : 1) od 11 do 20 punktów - przysługuje do 12 godzin usług wsparcia miesięcznie; 2) od 21 do 35 punktów – przysługuje od 13 do 24 godzin usług wsparcia miesięcznie; 3) od 36 do 50 punktów - przysługuje od 25 do 36 godzin usług wsparcia miesięcznie; 4) od 51 do 60 punktów - przysługuje od 37 do 50 godzin usług wsparcia miesięcznie