Pierwszy dzień zimy. Kiedy wypada astronomiczna i kalendarzowa zima w 2025 r.?
Zima 2025 - zmiana czasu i krótkie dni
Niektórzy czekają na nią z utęsknieniem, dla innych mogłaby nie istnieć. Zima to pora roku, która wzbudza emocje. Niskie temperatury, dzień trwający tylko kilka godzin i bardzo długie wieczory. To nastąpi już niebawem.
Dni skracają się już od równonocy jesiennej, która w tym roku przypadała 22 września. Będą się skracać jeszcze do przesilenia zimowego, wówczas na półkuli północnej będzie najdłuższa noc w roku.
Zima astronomiczna i kalendarzowa 2025
Zima astronomiczna zaczyna się przesileniem zimowym, które wypada pomiędzy 21 a 22 grudnia. W tym roku przesilenie zimowe, a więc i astronomiczna zima będą 21 grudnia. Od tego dnia dzień będzie się wydłużał. Zima potrwa aż do równonocy wiosennej (w 2025 r. wypada to 20 marca).
Data zimy kalendarzowej jest niezmienna i jest to zawsze 22 grudnia. Kalendarzowa zima potrwa do 21 marca, wówczas rozpocznie się kalendarzowa wiosna.
Zima meteorologiczna
Meteorologiczne pory roku wprowadzono na potrzeby meteorologii i klimatologii, aby ułatwić obliczanie i porównywanie średnich statystycznych dla stałych przedziałów czasu. Z tego powodu nie można w tym celu wykorzystywać pór astronomicznych ani termicznych, których daty są zmienne. Na półkuli północnej meteorologiczna zima trwa od 1 grudnia do 28 lutego.
