Nowe zasady składania deklaracji VAT od 2020 r.

Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988) zostały określone nowe zasady sporządzania i przekazywania organom podatkowym deklaracji VAT.

Rozporządzenie to stanowi przepisy wykonawcze do zmienionych przepisów art. 99 ust. 13b i art. 109 ust. 14 ustawy o VAT.

Przepisy te wprowadzają obowiązek składania organom podatkowym przez podatników VAT dokumentów elektronicznych obejmujących deklarację VAT i ewidencję sprzedaży (JPK VAT). Dokumenty te zastąpią dotychczasowe deklaracje VAT.

Wzór nowego JPK VAT ma być określony przez ministra właściwego ds. finansów publicznych i udostępniony na platformie elektronicznej usług administracji publicznej (ePUAP).

Objaśnienia co do sposobu wypełniania JPK VAT (deklaracji oraz ewidencji sprzedaży) określa załącznik do ww. rozporządzenia.

Co zmiany przepisów oznaczają dla jednostek

1. Obowiązek przesyłania JPK VAT zamiast dotychczasowych deklaracji podatkowych co do zasady wejdzie w życie od 1 kwietnia 2020 r. Jednak dla jednostek sektora finansów publicznych termin ten został przesunięty do 1 lipca 2020 r. (art. 11 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2019 r. poz. 1520). Dotyczy to następujących podmiotów:

organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów i trybunałów oraz urzędów obsługujących te organy, w zakresie, w jakim są uznane za podatników podatku od towarów i usług,

innych niż ww. państwowych jednostek budżetowych,

JST oraz ich związków,

związków metropolitalnych,

samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez JST oraz urzędów obsługujących JST działających w formie samorządowej jednostki budżetowej, jeżeli rozliczają się jako podatnicy podatku od towarów i usług odrębni od JST,

agencji wykonawczych i instytucji gospodarki budżetowej,

ZUS i KRUS,

NFZ,

publicznych podmiotów leczniczych,

PAN i utworzonych przez nią jednostek organizacyjnych,

instytutów badawczych,

państwowych i samorządowych instytucji kultury,

NFOŚiGW oraz funduszy wojewódzkich,

PFRON.

2. Do 30 czerwca 2020 r. wymienione podmioty muszą założyć ewidencję sprzedaży VAT zgodnie z postanowieniami rozdziału 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

