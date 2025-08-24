Podatek od nieruchomości w 2026 r. Sprawdź, ile możesz zapłacić!

Znamy już maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2026 rok. Wyższe limity dotyczą gruntów, budynków oraz budowli. To ważna informacja dla właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców, którzy powinni przygotować się na możliwe podwyżki. Sprawdź szczegóły i zaplanuj swoje wydatki!

Minister Finansów i Gospodarki ogłosił, na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać w 2026 roku. Obwieszczenie określa maksymalne roczne stawki podatku od nieruchomości przewidziane w art. 5 ust. 1 wspomnianej ustawy.

Górne granice stawek od gruntów w 2026 roku

Zgodnie z treścią obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki, górne granice rocznych stawek podatku od gruntów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy wynoszą:

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,45 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni, od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 7,15 zł od 1 hektara powierzchni, od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,77 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni, od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu upłynął okres czterech lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,72 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni.

Górne granice stawek od budynków lub ich części

W odniesieniu do budynków lub ich części, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz nowym obwieszczeniem, górne granice stawek podatku od nieruchomości na rok 2026 wynoszą:

od budynków mieszkalnych – 1,25 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 35,53 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej, od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 16,64 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej, od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 7,27 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej, od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 12,00 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej.

Podatek od budowli nie zmienił się i nadal wynosi 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Oznacza to, że podatek naliczany będzie od wartości budowli zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, bez względu na ich powierzchnię czy funkcję.

Możliwość różnicowania stawek przez rady gmin

Ustawa przewiduje, że wysokość stawek podatku od nieruchomości, w ramach ustalonych limitów, określa rada gminy w drodze uchwały. Stawki te nie mogą przekroczyć wartości ogłoszonych przez ministra, jednak samorządy mogą różnicować je w zależności od określonych kryteriów.

W szczególności, przy ustalaniu stawek od gruntów (art. 5 ust. 2), rada gminy może brać pod uwagę: lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu. W odniesieniu do budynków lub ich części (art. 5 ust. 3), możliwe jest różnicowanie ze względu na: lokalizację, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków. Dodatkowo, zgodnie z art. 5 ust. 4, rada gminy może różnicować wysokość stawek określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b–e oraz pkt 3, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności.

Obowiązujące ramy prawne i finansowe na 2026 rok

Ogłoszone przez Ministra Finansów i Gospodarki górne granice stawek podatku od nieruchomości na rok 2026 stanowią ustawowe maksimum, którego nie mogą przekroczyć jednostki samorządu terytorialnego. Ostateczna wysokość podatku zostanie jednak ustalona przez rady gmin w drodze uchwał podejmowanych jeszcze przed końcem 2025 roku.

Dla właścicieli nieruchomości, zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, istotne będzie śledzenie uchwał swoich lokalnych władz, gdyż to one zdecydują o faktycznych stawkach obowiązujących w ich miejscu zamieszkania lub prowadzenia działalności.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 - (Monitor Polski - rok 2025 poz. 726).

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dziennik Ustaw z 2025 r. poz. 707).