Compliance: Przywództwo - rola i odpowiedzialność organu nadzoru i najwyższego kierownictwa

Według mnie, w przepisie na sukces jest pięć składników. Pierwszym z nich jest PRZYWÓDZTWO. Czyli zgodnie z zasadą tone from the top (przykład idzie z góry) wdrożenie i utrzymanie skutecznego systemu Compliance (w dalszej części artykułu będzie mowa tylko o systemach Compliance, ale te same zasady obowiązują również w przypadku systemów przyjmowania i reagowania na zgłoszenia Sygnalistów, systemów antykorupcyjnych lub systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych) to odpowiedzialność najwyższego kierownictwa i organu nadzoru. To najwyższe kierownictwo i organ nadzoru mają największy wpływ na Kulturę organizacji, dlatego muszą oni dawać przykład stosując się do i aktywnie wspierając system Compliance. Powołanie oficera Compliance (lub IOD`a w przypadku ochrony danych osobowych) nie zwalnia najwyższego kierownictwa i organu nadzorczego z ich obowiązków w zakresie Compliance.

Najwyższe kierownictwo wraz z organem nadzoru powinno m.in.:

przydzielić odpowiednie zasoby w celu ustanowienia, opracowania, wdrożenia, oceny, utrzymania i doskonalenia Systemy Compliance, ustanowić odpowiednie polityki i procedury, zapewnić aby zaangażowanie na rzecz Compliance było utrzymywane w organizacji, a noncompliance i niezgodne zachowania spotykały się niezwłoczną i odpowiednią reakcją, włączyć odpowiednio obowiązki Compliance do zakresu odpowiedzialności wszystkich pracowników, wyznaczyć odpowiednią osobę na stanowisko oficera Compliance z:

upoważnieniem i odpowiedzialnością za spójność i integralność Systemu Compliance mocnym i niewątpliwym wsparciem oraz bezpośrednim dostępem do organu nadzoru i najwyższego kierownictwa, dostępem do:

wszystkich decydentów i możliwością uczestnictwa w procesach decyzyjnych od wczesnych etapów,

całej organizacji i wszystkich pracowników

wszystkich dokumentów, informacji i danych niezbędnych do realizacji zadań,

porad ekspertów,

udziałem w istotnych procesach decyzyjnych z możliwością pokazania wszystkich ich konsekwencji dla Compliance

zapewnić by funkcja Compliance była niezależna i nie była zagrożona możliwością powstania konfliktu interesów, dawać przykład stosując się i aktywnie wspierając oficera Compliance i system Compliance zapewnić właściwą komunikację w organizacji i na zewnątrz.

Jeżeli nie uda się wdrożyć systemu Compliance w organizacji lub zostanie on wdrożony wadliwie to jest to ZAWSZE odpowiedzialność najwyższego kierownictwa i organu nadzoru. Nie ważne czy wynikało to z ich działania lub zaniechania, wybory nieodpowiedniej osoby na stanowisko oficera Compliance (lub IOD`a), nie zapewnienia właściwych zasobów, błędów w komunikacji itd. Niezależnie od powodów to jest ZAWSZE odpowiedzialność najwyższego kierownictwa i organu nadzoru.

Brak sukcesu we wdrożeniu lub utrzymaniu Systemu Compliance oznacza, że najwyższe kierownictwo i organ nadzoru nie wykonały lub nienależycie wykonały jeden lub kilka ze swoich obowiązków.

Należy zauważyć, że najwyższemu kierownictwu i organowi nadzoru grozi w razie niedopełnienia obowiązków odpowiedzialność:

karna (np. na podstawie art. 296 k.k.), cywilna, dyscyplinarna.

Na zakończenie przypomnę tylko, że: