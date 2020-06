Compliance - trzy pewne sposoby by zniszczyć System przyjmowania zgłoszeń od Sygnalistów i podejmowania działań następczych

W artykule „COMPLIANCE - Jak NIE wdrażać systemu przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych – antyporadnik” opisałem co należy zrobić jeżeli ktoś chce złamać prawo i zasady, nie wdrażając systemu przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych lub chce zrobić to źle. Przypominam, że to link do antyporadnika i NIKT nie powinien słuchać zawartych w nim antyrad.

A co zrobić jeżeli ktoś chce złamać prawo i zniszczyć System przyjmowania zgłoszeń od Sygnalistów i podejmowania działań następczych? Sposobów jest wiele. Ja podam trzy antyrady, które według mnie na pewne zniszczą system whistleblowing`u.





Pierwszym sposobem jest komunikowanie przez najwyższe kierownictwo, że lekceważą kanały, procedurę i samą ideę zgłaszania nieprawidłowości i podejmowania działań następczych albo są niechętni, a nawet wrodzy całej tej idei. Kierownicy, a za ich pośrednictwem pracownicy muszą wiedzieć, że najwyższe kierownictwo nie życzy sobie żadnych donosicieli i będzie ich tępić. Komunikacja może służyć dobrym celom np. budowaniu Kultury Compliance i systemów zgłaszania nieprawidłowości albo komunikacja może służyć złym celom, np. niszczeniom Kultury i przedmiotowych systemów. Na pewno przykład z góry i komunikacja ma tu kluczowe znaczenie.

Drugim sposobem jest ujawnienie tożsamości Sygnalisty (co stanowi łamanie prawa i jest karygodne) lub jeszcze lepiej podjęcie wobec niego działań odwetowych (co też stanowi złamanie prawa i jest karygodne). Nic tak nie zniechęci do ludzi do zgłaszania nieprawidłowości kanałami wewnętrznymi jak ryzyko ujawnienia ich tożsamości i działania odwetowe. Przypominam tylko, że takie działania są ewidentnie karygodne i mam nadzieję, że będą surowo karane.

Trzecim sposobem jest zadbanie Polityka zero tolerancji dla niewłaściwego postępowania nie dotyczyła wszystkich szczebli. Nic tak nie niszczy Kultury Compliance jak tzw. święte krowy. Jeżeli pracownicy widzą, że dana osoba z kierownictwa bezkarnie łamie prawo i zasady, że zgłoszenia nic nie dają:

odejdą, sami zaczną łamać prawo i zasady, będą udawać że nic nie widzą.

Czy podmiot który zniszczy System przyjmowania zgłoszeń od Sygnalistów i podejmowania działań następczych w powyższy sposób utraci reputację? Czy temu podmiotowi i jego organom będą grozić surowe sankcje karne, cywilne lub administracyjne?

Na pewno. Pytanie tylko kiedy. Ale myślę, że wcześniej niż później.

A Sygnaliści i tak się znajdą. Jeżeli w organizacji system przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych zostanie zniszczony to sygnaliści pójdę do wyznaczonych organów Państwowych, np. CBA lub do prasy. Mam tylko nadzieję, że wtedy zostaną podjęte odpowiednie działania, a sygnalistom zostanie zapewniona ochrona. Bo na razie różnie z tym bywa.

Przypominam, że to antyporadnik. Nikt NIE powinien słuchać powyższych antyrad. Postępowanie zgodnie z antyradami grozi odpowiedzialnością karną, cywilną, dyscyplinarna lub administracyjną.