Łączenie funkcji oficera Compliance lub Inspektora Ochrony Danych z innymi funkcjami w organizacji

Powstaje więc pytanie o prawidłowość tej praktyki i ewentualne związane z tym ryzyka.

Na pewno stanowisko oficera Compliance, radcy prawnego, kierownika działu kontroli, kierownika działu audytu, kierownika działu zarządzania ryzykiem lub Inspektora Ochrony Danych:

wymaga odpowiednich kwalifikacji, w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyki z danych dziedzin, może być powierzone członkowi personelu podmiotu lub być wykonywane na podstawie umowy o świadczenie usług, wymaga, by osoby na tych stanowiskach: były właściwie i niezwłocznie włączane we wszystkie sprawy dotyczące ich zakresu obowiązków i uprawnień, miały zapewnione zasoby niezbędne do wykonania swych zadań oraz dostęp do danych i operacji, miały zapewnione zasoby niezbędne do utrzymania swej wiedzy fachowej, powinno podlegać bezpośrednio najwyższemu kierownictwu.

To są elementy wspólne dla tych funkcji (abstrahując, że dla części są obligatoryjne, a dla części są zalecane w ramach dobrych praktyk).

Radca prawny, Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie mogą, a oficer Compliance nie powinien:

otrzymywać (odpowiednio) instrukcji dotyczących treści opinii prawnej, wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych lub Oficera Compliance, być karani za wypełnienie swoich zadań.

Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Natomiast Inspektor Ochrony Danych, kierownik działu kontroli, kierownik działu audytu, kierownik działu zarządzania ryzykiem i oficer Compliance są obowiązani do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań.

Radcy prawnemu nie można polecać wykonania czynności wykraczającej poza zakres pomocy prawnej. Dlatego istnieją wątpliwości czy np. radca prawny może być jednocześnie oficerem Compliance lub Inspektorem Danych Osobowych. Natomiast na pewno radca prawny nie powinien być jednocześnie kierownikiem działu kontroli, kierownikiem działu audytu lub kierownikiem działu zarządzania ryzykiem. Osobiście uważam, że można łączyć funkcję radcy prawnego i oficera Compliance. Oczywiście należy pamiętać o zapobieganiu konfliktowi interesów i przestrzeganiu zasad etyki przez radcę prawnego. Natomiast nie zalecam łączenia w jednej organizacji łączenia funkcji radca prawnego i Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Inspektor ochrony danych lub oficer Compliance może wykonywać inne zadania i obowiązki. Przy czym należy zapewniają, by takie zadania i obowiązki nie powodowały konfliktu interesów. Dlatego funkcje te teoretycznie i pod pewnymi warunkami mogą być łączone ze sobą lub ze stanowiskiem kierownika działu kontroli, kierownika działu audytu lub kierownika działu zarządzania ryzykiem.