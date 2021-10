Jak samorządy dbają o właściwe relacje pracownicze i zapobiegają mobbingowi

W trosce o jak najlepszą atmosferę pracy - także w czasie pandemii - samorządy starają się podejmować konkretne działania nie tylko zapobiegające konfliktom czy ich eskalacji w postaci mobbingu, ale przede wszystkim zapewniające dobre relacje międzyludzkie. Chociaż teoretycznie formalnych zgłoszeń dotyczących mobbingu jest niewiele, to problem - zwłaszcza w czasie zagrożenia epidemicznego - może stać się przyczyną kryzysu jednostki samorządu - przede wszystkim wizerunkowego.

W Gdańsku opracowano Wewnętrzną Politykę Przeciwdziałania Mobbingowi (WPPM). 8 lipca 2021 r. do Prezydent Miasta Gdańska wpłynęło zgłoszenie w sprawie mobbingu. 23 lipca prezydent miasta powołała Komisję Opiniodawczą ds. przeciwdziałania mobbingowi.

Polityka wewnętrzna

Wewnętrzna Polityka Przeciwdziałania Mobbingowi stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu Pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Gdańska Zarządzeniem Nr 82/10 z 25 stycznia 2010 r. (z późn. zm.). Każdy pracownik jest zobowiązany do zapoznania sią z zapisami WPPM i do jej przestrzegania.

- Pracodawca podejmuje starania, aby środowisko pracy Urzędu było wolne od jakiegokolwiek działania lub zachowania będącego mobbingiem lub inną formą przemocy - zarówno ze strony kadry zarządzającej, jak i innych pracowników - informuje Joanna Bieganowska z Biura Prasowego Prezydenta Gdańska. - Kadra zarządzająca jest odpowiedzialna za tworzenie przyjaznej atmosfery w pracy, ale i tak wszyscy pracownicy podlegają obowiązkowym, cyklicznym szkoleniom dotyczącym przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.

W przypadku zgłoszenia w sprawie mobbingu prezydent w terminie 14 dni powołuje komisję, której zadaniem jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, czy opisane zjawisko miało miejsce. Komisja rozpatruje zgłoszenie najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od jej powołania i przedkłada prezydentowi swoją opinię.

Po zapoznaniu się z opinią komisji opiniodawczej ds. przeciwdziałania mobbingowi, prezydent miasta podejmuje niezbędne działania zmierzające do wyeliminowania nieprawidłowości oraz - jeżeli jest taka potrzeba - udzielane jest wsparcie i pomoc pokrzywdzonemu.

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że trwająca sytuacja epidemiczna ma wpływ na nasze relacje społeczne - mówi J. Bieganowska. - Dlatego prezydent miasta każdorazowo w swoich kontaktach z pracownikami zwraca uwagę na konieczność dbania o swoje zdrowie i zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym. Zarówno w ubiegłym, jak i bieżącym roku organizowane były dla pracowników szkolenia online pt. "Praca i życie bez lęku w czasie pandemii" oraz "Radzenie sobie z trudnym klientem". Dodatkowo wszyscy pracownicy mają możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego.

(…)

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Porada pochodzi z kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX. Zamów bezpłatny 14-dniowy dostęp do INFORLEX >>