Jak otrzymać świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego w 2023 r.?

Kiedy masz prawo do świadczenia rehabilitacyjnego w 2023 r.

Jeśli spełnisz wszystkie te warunki:

wyczerpałeś okres pobierania zasiłku chorobowego oraz

jesteś nadal niezdolny do pracy oraz

dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Jeśli:

wykorzystałeś okres pobierania zasiłku chorobowego i

starasz się o rentę z tytułu niezdolności do pracy,

a lekarz orzecznik ustalił, że dalsze leczenie lub rehabilitacja rokuje odzyskanie zdolności do pracy.

Na jak długo przysługuje świadczenie rehabilitacyjne w 2023 r.

Świadczenie otrzymasz na okres przywrócenia zdolności do pracy, najdłużej na 12 miesięcy. Może ono być przyznane jednorazowo lub w częściach. Lekarz orzecznik ZUS wydaje orzeczenie o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego.

Jeśli nie zgadzasz się z treścią orzeczenia, możesz wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od dnia, kiedy je otrzymałeś. Sprzeciw ten może być wniesiony pisemnie lub ustnie do protokołu. Z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS w terminie 14 dni może również nie zgodzić się Prezes ZUS. W tych przypadkach będziesz wzywany ponownie na badanie lekarskie przed komisję lekarską ZUS.

Kiedy nie otrzymasz świadczenia rehabilitacyjnego w 2023 r.

Nie otrzymasz świadczenia, jeśli masz uprawnienia do:

emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,

emerytury lub renty inwalidzkiej przysługującej z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych,

zasiłku dla bezrobotnych,

zasiłku przedemerytalnego,

świadczenia przedemerytalnego,

urlopu dla poratowania zdrowia,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Świadczenie nie przysługuje Ci także:

za okresy, w których zachowujesz prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,

w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,

w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,

za cały okres świadczenia, jeśli niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co z stwierdza prawomocne orzeczenie sądu,

za miesiąc kalendarzowy, w którym wykonywałeś pracę zarobkową albo wykorzystywałeś okres, na który świadczenie zostało przyznane, niezgodnie z jego celem,

jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego wróciłeś do pracy, w której masz ubezpieczenie chorobowe albo masz zapewnione prawo do świadczeń za okres choroby,

podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne a prawo do świadczenia rehabilitacyjnego

Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z taką osobą, lub współpracujesz z osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą i korzysta z ulgi na start w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych albo jesteś duchownym i sam opłacasz składki na własne ubezpieczenie, to otrzymasz świadczenie, o ile nie stwierdzimy na Twoim koncie zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne albo kwota Twojego zadłużenia nie będzie przekraczała 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeśli stwierdzimy, że nie opłaciłeś składek, a twoje zadłużenie jest wyższe niż 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę, (określonego w odrębnych przepisach), to do czasu spłaty całości zadłużenia (stan zadłużenia ustala się na dzień powstania prawa do świadczenia), to świadczenie nie przysługuje Ci. Jeżeli spłacisz w całości zadłużenie w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia, to świadczenie to przysługuje Ci za cały okres.

Jeżeli nie spłacisz w całości zadłużenia w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia, prawo do świadczenia przedawni się. Jeśli zadłużenie spłacisz w całości po upływie 6 miesięcy, to prawo do świadczenia za dalszy okres będziesz miał dopiero od dnia spłaty całości zadłużenia.

Ile wynosi wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi:

90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy (90 dni),

75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres,

100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeśli pobierasz świadczenie w czasie ciąży.

Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZUS - świadczenie rehabilitacyjne 2023 r.

Złóż do ZUS: wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (formularz ZNp-7 ),

zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9 ), które wypełnił Twój lekarz,

wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz OL-10 ) – nie jest konieczny, jeśli Twoja niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, składasz wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego lub prowadzisz działalność pozarolniczą. Jeśli ZUS będzie wypłacał świadczenie, złóż dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na formularzu: Z-3 – jeśli jesteś pracownikiem,

Z-3b – jeśli wykonujesz działalność pozarolniczą, współpracujesz z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub jesteś duchownym,

Z-3a – jeśli jesteś inną osobą ubezpieczoną. Zaświadczenie płatnika składek nie jest potrzebne ,jeśli złożyłeś je przy ustaleniu prawa do zasiłku chorobowego i nie zmieniły się okoliczności wpływające na Twoje prawo do świadczenia ani na jego wysokość. Jeśli starasz się o świadczenie po ustaniu ubezpieczenia, na formularzu Z-10 złóż oświadczenie o tym, że: nie pracujesz zarobkowo i nie masz na tej podstawie ubezpieczenia chorobowego albo prawa do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,

nie masz ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

nie podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników.

źródło: ZUS