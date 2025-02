Jak obliczyć trzynastkę dla pracownika samorządowego? RIO: nie można wliczać jednorazowych, nieperiodycznych wypłat do podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Regionalna Izba Obrachunkowa w piśmie z 28 stycznia 2025 r. wyjaśniła, że do podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki) wlicza się te składniki wynagrodzenia, które przyjmowane są do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy. Do tej podstawy nie wlicza się natomiast jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie.

Pytanie z Suwałk: Czy dodatki specjalne wlicza się do podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów z Urzędu Miasta w Suwałkach zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o udzielenie wyjaśnień w sprawie uwzględniania dodatków specjalnych przy wyliczaniu podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Chodziło o dodatki wypłacone pracownikom samorządowym za obsługę wyborów oraz za dodatkowe zadania służbowe związane z doręczaniem decyzji o podatku od nieruchomości.

RIO w Białymstoku: Do podstawy wymiaru trzynastki można wliczać tylko periodyczne świadczenia

Regionalna Izba Obrachunkowa przypomniała w swojej odpowiedzi, że na podstawie z art. 4 ust. 1 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1690) do podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego wlicza się te składniki wynagrodzenia, które przyjmowane są do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.



Ale na podstawie § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) do podstawy ekwiwalentu za urlop nie wlicza się jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie. Zdaniem RIO, z tego przepisu jednoznacznie wynika, że okoliczność więcej niż jednej wypłaty nie powoduje automatycznie możliwości uwzględnienia danego składnika wynagrodzenia w podstawie naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W opinii RIO trzeba pominąć (oprócz wypłat jednorazowych) także te wypłaty, które miały miejsce więcej niż jeden raz, jednakże nie miały przymiotu periodyczności. Jeżeli wypłata nie miała charakteru jednorazowego, do oceny w zakresie uwzględnienia w podstawie naliczenia „trzynastki” niezbędne jest potwierdzenie periodycznego charakteru wypłat.



A zatem - odpowiadając wprost na pytanie Miasta Suwałki - RIO stwierdziła, że wypłata dodatku specjalnego, która nastąpiła tylko w dwóch - dodatkowo nienastępujących po sobie - miesiącach, za obsługę wyborów samorządowych i za obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego (czyli de facto z innych tytułów) nie może świadczyć o periodyczności świadczenia.



Co prawda, pojęcie periodyczności nie jest definiowane rozporządzeniem MPiPS. Ale na podstawie słownika języka polskiego przymiotnik „periodyczny” oznacza „powtarzający się regularnie co pewien czas”.



Okoliczność wypłacenia dodatku zadaniowego przyznanego za okres 1-29.02.2024 r. i 1-15.03.2024 r. w związku z wykonywaniem dodatkowych obowiązków służbowych polegających na doręczaniu decyzji podatku od nieruchomości - z tego względu, że realizacja zadania trwała w tym okresie – nie może - zdaniem RIO - przesądzać o periodyczności tego świadczenia.



Końcowo RIO podkreśliła, że jej wyjaśnienia są niewiążącą opinią prawną, bowiem w aktualnym stanie prawnym nie jest podmiotem upoważnionym do wydawania wiążącej wykładni przepisów prawa.



Źródło: Pismo z 28 stycznia 2025 r. (znak RIO.II.025-1/25) Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Ewy Czołpińskiej do Moniki Podziewskiej Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów w Urzędzie Miasta Suwałki.