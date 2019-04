Opaska chłonna decyduje o wysokości opłaty retencyjnej - wyrok WSA z 7 marca 2019 r.

7 marca 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie rozstrzygał sprawę, w której Skarżąca spółka zakwestionowała prawidłowość ustalenia opłaty za usługi wodne. Przywołując treść art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne, należy przypomnieć, że taka opłata jest nakładana na dany podmiot za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Skarżąca nie zakwestionowała zasadności nałożenia opłaty, natomiast zgłosiła zastrzeżenia co do jej wysokości.

Sposób ustalania opłaty retencyjnej określa § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502). Wysokość opłaty jest uzależniona między innymi od tego, czy na danej nieruchomości znajdują się urządzenia do retencjonowania wody.

WSA w Szczecinie słusznie zauważył, że zarówno przepisy ustawy – Prawo wodne, jak i wyżej wskazanego rozporządzenia Rady Ministrów nie definiują pojęcia „urządzenia do retencjonowania wody” dlatego też należy uznać, że powinno być ono interpretowane zgodnie z celem, jakiemu ma służyć takie urządzenie, przy czym należy uwzględnić ilość gromadzonej przezeń wody. Zdaniem Sądu opaska chłonna powoduje zatrzymywanie wody w glebie, czyli retencję glebową. Istnieje również możliwość ustalenia pojemności tej opaski, chociażby w wyniku oględzin, co sprawi, że będzie można stwierdzić jaka jest realna ilość zatrzymywanej przez nią wody w skali roku. Konkludując, opaska chłonna posiada zdolność retencyjną, a więc przyczynia się do regulacji i kontroli obiegu wody w środowisku, tak więc posiadanie takiego urządzenia na terenie nieruchomości ma rzeczywisty wpływ na określenie wysokości opłaty retencyjnej.

Sygnatura sprawy: II Sa/Sz 1310/18

Kacper Łagodziński

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem administracyjnym