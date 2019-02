RODO w lokalu wyborczym

Na administratorze ciąży obowiązek przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 RODO, w tym zgodnie z zasadą integralności i poufności (art. 5 ust. 1 lit. f RODO), w myśl której dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Konieczne jest zatem takie zorganizowanie działania lokali wyborczych, aby przetwarzanie w nich danych osobowych przebiegało w sposób zgodny z prawem – dotyczy to również procedury wydawania kart do głosowania. Wybór konkretnych środków bezpieczeństwa należy jednak do administratora danych. Pomocniczo przywołać tu można fragment Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Rozdział IV pkt 26: „Zwrócić także należy uwagę na konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych wyborców ujętych w spisie, w tym przed ujawnieniem danych osobowych innych osób przy potwierdzaniu przez wyborcę odbioru kart do głosowania. W tym celu komisja stosuje nakładki na spis zabezpieczające dane osobowe innych osób ujętych w spisie, które powinny być przekazane przez urząd gminy”.

