RODO: Czy w przypadku Karty Dużej Rodziny należy zawrzeć umowę powierzenia danych osobowych z Kierownikiem OPS?

Przepisy ustawy o Karcie Dużej Rodziny wyraźnie wskazują wójta jako administratora danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy (art. 21 ust. 2). Wykonywanie tych zadań wójt może zlecić np. ośrodkowi pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej gminy, co oczywiście będzie się wiązało z koniecznością powierzenia przetwarzania danych osobowych takiej jednostce. Zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO, przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego. Jako że przepisy ustawy o Karcie Dużej Rodziny nie odwołują się wprost do konstrukcji powierzenia przetwarzania danych i nie zawierają niezbędnych elementów wynikających z art. 28 RODO, konieczne jest zawarcie umowy z jednostką, która będzie pełniła funkcję podmiotu przetwarzającego albo uregulowanie tej kwestii np. w uchwale zlecającej jednostce organizacyjnej gminy realizację zadań związanych z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji