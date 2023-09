Minister Telus: rozważymy propozycję, by kontrole zboża odbywały się w portach niemieckich

Minister rolnictwa Robert Telus powiedział: Rozważymy propozycję Ukrainy, żeby kontrole zboża były nie na granicy ukraińsko-polskiej, tylko w portach niemieckich. Dodał, że musimy rozmawiać o stworzeniu mechanizmów, które będą skuteczne dla wywozu zboża z Ukrainy.

Robert Telus, szef polskiego resortu rolnictwa w środę 27 września rozmawiał online z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim. "Wszyscy chcemy szukać rozwiązań długofalowych, nie tylko rozwiązań na teraz" - mówił po spotkaniu Telus. "Musimy rozmawiać o stworzeniu pewnych mechanizmów, które będą skutecznymi dla wywozu zboża z Ukrainy" - dodał.

Kontrole zboża nie na granicy ukraińsko-polskiej, ale w portach niemieckich

Telus przekazał, że ukraiński minister rolnictwa zaproponował, żeby kontrole zboża wywożonego z Ukrainy przenieść na stronę niemiecką. "Mówimy o portach niemieckich, żeby kontrole były nie na granicy ukraińsko-polskiej, tylko w portach niemieckich. Tę kwestię też obiecałem, że rozważymy, przedyskutujemy ze służbami kontrolującymi te zboża" - poinformował Robert Telus.

Szef MRiRW zapewnił, że jeśli będzie taka możliwość prawna, "żeby to przenieść i będzie zabezpieczone że, to zboże nie wróci do Polski, to na pewno będziemy szli w tym kierunku, żeby pomóc".

Telus: pomóc Ukrainie wywieźć zboże z Ukrainy

"Nasze myślenie jest jedno - pomóc Ukrainie wywieźć zboże z Ukrainy, żeby pojechało tam, gdzie powinno pojechać" - podkreślił.

Tranzyt ukraińskiego zboża przez Litwę

Jak mówił, "jesteśmy już na ostatniej prostej, jeżeli chodzi o dogadanie się z Litwą - by kontrole przenieść z granicy ukraińsko-polskiej do portu na Litwie". Wyjaśnił, że chodzi o te kontrole, które będą powodować, że zboże będzie wyjeżdżało poza UE. "Myślę, że to jest kwestia jeszcze tylko technicznych spraw, żeby sprawę dograć" - wskazał.

W przyszłym tygodniu odbędzie się również spotkanie dotyczące tranzytu zboża przez Litwę - zapowiedział minister Telus. Dodał, że chodzi o to, żeby jak najszybciej tę sprawę zakończyć, by pomóc w tranzycie.

autorka: Magdalena Jarco