Masz czas od 1 czerwca do 31 lipca. MRiRW: Ruszy nabór wniosków na zalesianie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od 1 czerwca bieżącego roku można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji leśnych lub zadrzewiania. Program ten ma na celu zwiększenie lesistości Polski do 33% do roku 2050.

Wsparcie będzie przyznawane na różne formy inwestycji leśnych, takie jak zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych, a także na zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych.

Warunki przyznania dopłat

Dopłaty są przyznawane do powierzchni nie większej niż 40 ha w jednym roku, pod warunkiem, że grunt jest własnością rolnika lub jego małżonki. W przypadku wsparcia na zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych, dopłaty mogą być również przyznane do gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie wsparcia na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Logowanie do aplikacji następuje poprzez Platformę Usług Elektronicznych dostępną na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 1 czerwca do 31 lipca bieżącego roku. Wsparcie inwestycji leśnych jest przyznawane do wysokości limitu środków, określonego w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

1 października informacje o przyznaniu wsparcia

Prezes ARiMR 1 października 2024 r. poda do publicznej wiadomości informację o kolejności przysługiwania wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych w ramach poszczególnych interwencji.

Obszary zalesione przyczyniają się bezpośrednio do sekwestracji dwutlenku węgla oraz mają korzystny wpływ na gleby i warunki wodne. Działania te przyczyniają się do realizacji ogólnokrajowego celu ujętego w Krajowym Programie Zwiększania Lesistości, polegającego na zwiększeniu lesistości Polski do 33 proc. w roku 2050.