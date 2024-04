600 tys. zł na innowacyjny biznes. Jak się zgłosić do programu?

Osoby z innowacyjnymi pomysłami na biznes mogą teraz zgłaszać się do Platform Startowych, które działają w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Pod okiem ekspertów będą mogli rozwijać swoje pomysły, a najlepsi mają szansę na dotację wynoszącą blisko 600 tys. zł.

Dla kogo są Platformy Startowe?

Platformy Startowe to kompleksowy program wsparcia dla start-upów na pierwszym, najtrudniejszym etapie ich rozwoju. Do Platform mogą zgłaszać się osoby z pomysłem na innowacyjny biznes, które chcą go założyć i rozwijać na terenie wschodnich województw.

Co to jest inkubacja?

W ramach Platformy Startowej, start-upy przechodzą proces inkubacji. To czas, w którym pracują nad przekształceniem swojego pomysłu w produkt. Po pomyślnym zakończeniu inkubacji, start-upy mogą starać się o dotację na dalszy rozwój – nawet 600 tys. zł.

Gdzie szukać wsparcia?

Wsparcie realizuje 6 Platform Startowych – partnerstw, składających się z ośrodków innowacji, instytucji otoczenia biznesu, uczelni, funduszy VC, zewnętrznych ekspertów i firm. Zgłoszenia do Platform odbywają się online. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.platformystartowe.gov.pl.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Program "Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027" to inicjatywa kontynuująca wsparcie dla regionów wschodnich Polski, mająca na celu przyspieszenie ich rozwoju. Jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program ma na celu stworzenie warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki i poprawie jakości życia w sześciu województwach wschodnich Polski: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz mazowieckim (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).

Projekty finansowane z programu będą skupiały się na biznesie, adaptacji miast do zmian klimatycznych, rozwoju niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronie bioróżnorodności, rozwoju inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększeniu dostępności transportu kolejowego i drogowego oraz rozwoju zrównoważonej turystyki. Budżet programu "Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej" na lata 2021-2027 wynosi 2,65 mld euro.

