Budżetówka: Od 1 stycznia 2024 r. podwyżki dla pracowników służb pomocniczych

Od 1 stycznia 2024 r. rząd zrezygnował z obligatoryjności funduszu premiowego w budżetówce dla osób związanych z policją, Strażą Graniczną i strażą pożarną (PSP).

Zamiana obligatoryjności funduszu premiowego na fakultatywność, pozwala środki przypisane do funduszy przeznaczyć na wypłaty.

Rząd wprowadził zmiany dla pracowników służb pomocniczych policji, SG i PSP. poprzez to ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek i

Jak przeprowadzono podwyżki w budżetówce od 1 stycznia 2024 r.

Nowelizacja wyłącza pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi w Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej spod rygoru obligatoryjnego tworzenia funduszu premiowego. W to miejsce minister wprowadził zasady fakultatywnego tworzenia tego funduszu. Co to oznacza? W przypadku jego nieutworzenia przez kierownika jednostki organizacyjnej, środki finansowe dedykowane na utworzenie funduszu premiowego automatycznie są przeznaczane na wynagrodzenia. Jest to podstawa dla:

Podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, jak i pozostałych składników wynagrodzenia relacjonowanych do wynagrodzenia zasadniczego.

Z uzasadnienia projektu - "projektowane rozporządzenie ma na celu zbliżenie regulacji określających warunki ustalania wynagrodzenia pracowników w ramach danej jednostki organizacyjnej niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy. Przepisy podobne do projektowanych regulacji zostały określone w § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 914 i 2369) i są stosowane w jednostkach organizacyjnych do określonych grup pracowników wskazanych w projektowanym § 9 w ust. 1a.

W zmienianym § 9 po ust. 1 proponuje się dodanie ust. 1a, zgodnie z którym dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi w Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej wprowadza się fakultatywną możliwość utworzenia funduszu premiowego w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia. Ponadto proponuje się dostosowanie brzmienia ust. 2 do wprowadzanej zmiany.

Co to jest fundusz premiowy? – odpowiedź tłumaczy dlaczego politycy sprytnie wprowadzili podwyżki

Fundusz premiowy nie jest państwowym funduszem celowym stanowiącym wyodrębniony rachunek bankowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.). W efekcie automatycznie w przypadku nieutworzenia funduszu premiowego środki pozostaną w ramach funduszu wynagrodzeń. I można je przeznaczyć na podwyżki.