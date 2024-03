Dofinansowanie rozwoju średnich miast z Funduszy Szwajcarskich

Otwieramy nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszy Szwajcarskich na rozwój średnich miast; pula środków to 1,5 mld zł - ogłosiła w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas konferencji prasowej w Kraśniku (Lubelskie).

"Dzisiaj otwieramy nabór w drugiej edycji na kolejne projekty. Każdy z tych projektów będzie mógł mieć od 40 do 80 mln zł. Cała pula na ten nabór jest naprawdę bardzo duża, bo to jest 1,5 mld zł” – powiedziała szefowa MFiPR, inaugurując w czwartek drugą edycję Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Zapowiedziała, że nabór będzie trwał 10 miesięcy. "Po tym okresie wnioski zostaną ewaluowane, zostanie podjęta decyzja i nastąpi czas inwestycji" – dodała.

Minister ogłaszając nabór wniosków z Funduszy Szwajcarskich na rozwój 139 miast średnich stwierdziła, że mierzą się one z wyzwaniami demograficznymi i potrzebują wsparcia, żeby się rozwijać. Wnioski składane przez samorządy mogą uzyskać do 100 proc. dofinansowania.

Które przedsięwzięcia z dofinansowaniem?

"Możliwe są projekty, które zostaną całkowicie dofinansowane, które będą sięgały nawet 80 mln zł i będą wspierały właśnie rozwój taki miast jak Kraśnik, ale także jak Jastków, Opoczno, Chełm, Bytów i wiele innych w Polsce" – wymieniła minister, zachęcając samorządowców do skorzystania z tej "unikalnej możliwości rozwojowej, inwestycyjnej". "To państwo tutaj na miejscu wiecie, jak najlepiej korzystać ze środków, gdzie należy je zainwestować, żeby jakość życia w państwa miastach była jak najlepsza" – zaznaczyła.

Odpowiadając na pytanie mediów o przedsięwzięcia, które mogą uzyskać dofinansowanie, wymieniła m.in. inwestycje infrastrukturalne, związane z zieloną transformacją i środowiskiem, usługami publicznymi, podwyższaniem jakości życia społecznego, renowację miejsc ważnych dla życia kulturalno-społecznego. Dodała, że zakres dofinansowania zależy od charakteru inwestycji i możliwości finansowych miasta.

Druga edycja programu

Szefowa MFiPR przypomniała, że to już druga edycja programu i wskazała, że beneficjentami pierwszej edycji było m.in. 32 tys. gospodarstw w województwie lubelskim, w których usunięto łącznie 80 ton azbestu. Jak dodała, z funduszy skorzystały m.in.: Kraśnik, Legionowo i Lębork.

"Szwajcaria nie jest częścią Unii Europejskiej, ale jest częścią wspólnego rynku, wspólnej strefy wolnego handlu i z tej racji wspiera, współpracuje - także w zakresie udzielania funduszy – z takimi krajami w Unii Europejskiej, jak Polska. Dzięki tej współpracy, dzięki tym programom i współpracy polsko-szwajcarskiej możemy dzisiaj ogłosić ten projekt" – podkreśliła minister.

Program rozwoju miast

"Program rozwoju miast jest jednym z najważniejszych punktów nowej edycji współpracy polsko-szwajcarskiej. Będziemy inwestować w to, żeby wymieniać doświadczenia, wiedzę, żeby zmniejszać różnice społeczne i ekonomiczne w obrębie Unii Europejskiej" – powiedział ambasador Szwajcarii Fabrice Filliez podczas konferencji. Jak podał, przygotowania do wdrożenia programu trwały 15 miesięcy. "Projekt z jednej strony będzie wspierał działania strategiczne, z drugiej strony miasta otrzymają wsparcie polskiego związku miast oraz ekspertów ze strony Szwajcarii" - podał.

Ambasador uzupełnił, że program promuje współpracę pomiędzy Szwajcarią i Polską, wymianę doświadczeń. "Bardzo ważnym punktem jest program zarządzania miastami i żeby te miasta były bardziej atrakcyjne w przyszłości. Mieszkańcy powinni być i są w centralnym punktem w tych programach. Samorządy mogą samodzielnie decydować, na co zostaną przeznaczone pieniądze" – dodał. Wyraził przekonanie, że program poskutkuje długofalowymi zmianami i wpłynie na zacieśnienie współpracy Polski i Szwajcarii.

Uczestniczący w konferencji burmistrz Kraśnika Wojciech Wilk stwierdził, że środki szwajcarskie pozwolą zrealizować kilka kluczowych projektów związanych ze środowiskiem naturalnym, pomocą społeczną, transportem publicznym, które przyczynią się do podniesienia poziomu życia mieszkańców.

Pierwsza edycja Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy obejmowała lata 2007-2017. Polska otrzymała 489 mln franków szwajcarskich. Pieniądze były przyznane na podstawie umowy z 20 grudnia 2007 r., zawartej w Bernie pomiędzy rządem Szwajcarii a rządem RP. Program zakończył się 14 czerwca 2017 r., po 10 latach od decyzji parlamentu szwajcarskiego o przyznaniu Polsce funduszy.

Podpisanie umowy na II edycję Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy poprzedziły uzgodnienia pomiędzy Szwajcarią a UE. W czerwcu 2022 r. Szwajcaria i UE podpisały Memorandum of Understanding, w którym m.in. określono wysokość wsparcia dla tych kilkunastu krajów, na co będą przeznaczone środki i kto z nich skorzysta. 5 grudnia 2022 r. ówczesny minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda i sekretarz stanu ds. gospodarki Szwajcarii Helene Budliger Artieda podpisali umowę, na podstawie której Polska do 2029 r. miała otrzymać 320,1 mln franków na innowacje oraz badania i rozwój oraz przyśpieszenie rozwoju średnich miast Polska.(PAP)

