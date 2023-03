Stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa od 1 marca 2023 r. Średnio wzrost o 617 zł

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. kwota bazowa dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy ustalona została w wysokości 1.740,64 zł i tym samym jest wyższa od kwoty bazowej roku 2022 o 7,8%.

Kwota bazowa dla SOP na 2023 r.

Wzrost kwoty bazowej o 7,8% powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa wraz z nagrodą roczną wzrasta o 617 zł. Z kwoty 617 zł na wzrost uposażenia wraz z dodatkami przypada kwota 570 zł, a na wzrost nagrody rocznej - 47 zł. Podwyższenie stawek uposażenia zasadniczego naliczono w oparciu o określoną w ustawie budżetowej na 2023 nową kwotę bazowa dla funkcjonariuszy, tj. wyższą o 7,8% od kwoty bazowej w 2022 roku. W związku z tym - z uwagi na to, że do uposażenia zasadniczego relacjonowany jest procentowo wzrost z tytułu wysługi lat, a do stawek uposażenia wg stanowiska i stopnia relacjonowany jest dodatek specjalny nastąpi „automatyczny” wzrost tych dwóch składników o indywidualne wysokości wzrostów.

Od kiedy wyższe stawki dla SOP

Projekt rozporządzenia zakłada zmianę od 1 marca 2023 r. wysokości stawek uposażenia zasadniczego wg stopnia służbowego oraz wzrost stawek uposażenia zasadniczego wg stanowiska służbowego. Środki na sfinansowanie tego wzrostu zostały ujęte w ustawie budżetowej na rok 2023.

Co się zmienia dla SOP?

Proponowane zmiany polegają na: podwyższeniu stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SOP we wszystkich grupach uposażenia w granicach od 230 zł (w grupie uposażenia 14, tj. na stanowisku kursanta) do 770 zł (w grupie uposażenia 01, tj. na stanowisku komendanta), a także podwyższeniu stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SOP na wszystkich stopniach służbowych w granicach od 80 zł na stopniu szeregowego do 150 zł na stopniu generała dywizji.

Wskazane zmiany wysokości uposażeń funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa pozwolą na zwiększenie motywacji do pełnienia służby w SOP oraz zainteresowania podejmowaniem jej w tej formacji przez potencjalnych kandydatów, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia pozyskania nowych funkcjonariuszy, a w rezultacie dla wykonywania ustawowych zadań przez Służbę Ochrony Państwa.

Podstawa prawna

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Źródło informacji

Uzasadnienie projektu rozporządzenia.

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STANOWISKA SŁUŻBOWEGO Z ZASZEREGOWANIEM STANOWISK SŁUŻBOWYCH DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ORAZ STOPNI ETATOWYCH

Lp. Nazwa stanowiska Stopień etatowy Grupa uposażenia Stawka w złotych Komendant generał dywizji 01 10 690 Zastępca Komendanta generał brygady 02 8 920 Dyrektor Zarządu pułkownik 03 6 990 Zastępca Dyrektora Zarządu pułkownik 04 6 600 Główny Księgowy pułkownik 04 6 600 Naczelnik Wydziału pułkownik 05 5 860 Zastępca Naczelnika Wydziału pułkownik 06 5 650 Radca Prawny pułkownik 07 5 410 Główny Specjalista pułkownik 07 5 410 Koordynator pułkownik 07 5 410 Kierownik Sekcji podpułkownik 08 4 920 Psycholog major 08 4 920 Lekarz major 08 4 920 Rzecznik prasowy major 09 4 640 Kapelan major 09 4 640 Audytor Wewnętrzny major 09 4 640 Starszy Specjalista major 09 4 640 Specjalista kapitan 10 4 300 Ekspert starszy chorąży 11 3 830 Ratownik Medyczny starszy chorąży 11 3 830 Pielęgniarka / Pielęgniarz starszy chorąży 11 3 830 Starszy Funkcjonariusz starszy sierżant 12 3 690 Funkcjonariusz starszy sierżant 13 3 540 Kursant szeregowy 14 3 110

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STOPNIA SŁUŻBOWEGO