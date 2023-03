Nowe stawki wynagrodzenia w grupach zaszeregowania strażaków od 1 marca 2023 r. [Tabela]

Zmiana uposażenia strażaków o 7,8%

Od 1 marca 2023 r. mamy wzrost uposażenia strażaków o 7,8%, tj. o 486 zł (z tytułu wzrostu kwoty bazowej).

Zmiana polega na nadaniu nowego brzmienia załącznika nr 1 do rozporządzenia MSWiA dotyczącego tabeli grup zaszeregowania stanowisk strażaków oraz odpowiadających im miesięcznych stawek uposażenia zasadniczego strażaków wyrażone w postaci mnożników kwoty bazowej.

Ile wynosi uposażenie strażaków od 1 marca 2023 r.

Wzrost kwoty bazowej o 7,8% powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie strażaków Państwowej Straży Pożarnej wraz z nagrodą roczną wzrasta o 526 zł. Z kwoty 526 zł na wzrost uposażenia wraz z dodatkami przypada kwota 486 zł, a na wzrost nagrody rocznej - 40 zł. Przypadająca przeciętna miesięczna kwota wzrostu na 1 etat w wysokości 486 zł ma sfinansować wzrost wszystkich składników uposażenia.

Wzrost kwoty bazowej powoduje obligatoryjny wzrost uposażenia zasadniczego i w konsekwencji wzrost z tytułu wysługi lat, którego skala uzależniona będzie od indywidualnego stażu służby.

Szacowane skutki wynikające wyłącznie ze zmiany kwoty bazowej szacowane są na poziomie 287 zł (samo uposażenie wraz z dodatkami o charakterze stałym). Oznacza to, że możliwe jest zaangażowanie jeszcze kwoty około 199 zł.

Indywidualne mnożniki od 1 marca 2023 r.

Indywidualne mnożniki kwoty bazowej spowodują wzrost uposażenia zasadniczego oraz wpłyną na wzrost z tytułu wysługi lat, którego skala uzależniona będzie od indywidualnego stażu służby. Mnożniki w poszczególnych grupach zaszeregowania wskazano przy założeniu, że - wraz z uwzględnieniem wzrostu pozostałych składników uposażenia relacjonowanych do grup zaszeregowania wzrosną o około 7,8%.

Szacowane przeciętne uposażenie strażaków Państwowej Straży Pożarnej należne na dzień 1 marca 2023 r. na poziomie 7.264 zł, tj. 6706 zł bez równowartości nagrody rocznej.

Przepisy budżetowe

Jednocześnie, w ustawie z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2666), której regulacje mają charakter komplementarny do ustawy budżetowej na rok 2023, w art. 41 ust. 1 wprowadzono zapis, że kwotę bazową określoną w ustawie budżetowej na rok 2023 dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej stosuje się do obliczenia ich uposażeń w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zapisano tu, że do obliczenia uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej należnych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r. stosuje się kwoty bazowe ustalone w ustawie budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 270).

W tym przepisie uregulowano też kwestię wysokości uposażenia od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które to w tym okresie gwarantuje comiesięczne zwiększenie o 1/5 kwoty różnicy pomiędzy uposażeniem należnym na dzień 1 marca 2023 r. (obliczanym na podstawie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2023), a uposażeniem należnym na dzień 1 stycznia 2023 r. (obliczonym zgodnie z ust. 2). Wprowadzenie przedłożonych zmian od dnia 1 marca 2023 r. wpłynie na wysokość uposażenia należnego na dzień 1 marca 2023 r., co jednocześnie przełoży się na wzrost naliczonego zwiększenia uposażenia o 1/5 różnicy.

Uposażenia strażaków w 2024 r.

W związku z zapisami ustawy budżetowej na rok 2023 oraz ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, której regulacje mają charakter komplementarny do ustawy budżetowej na rok 2023, należy zaznaczyć, że punktem odniesienia do kolejnych zmian w obrębie uposażeń strażaków Państwowej Straży Pożarnej, tj. od 1 stycznia 2024 roku, będzie konieczność uzgodnienia ze stroną społeczną sposobu podziału środków, która uwzględnia zarówno podwyżkę uposażeń o 7,8% jak również zwiększenie uposażeń o 1/5 zgodnie z zapisami ustawy okołobudżetowej.

Projektowane na 2024 r. mnożniki w postaci tabeli będą opracowane z uwzględnieniem wzrostu pozostałych składników – uposażenia w każdej grupie w porównaniu z 2022 rokiem i wzrosną o ok. 9,36%. Skutek w samym 2024 roku przełoży się na dodatkowy wzrost uposażenia zasadniczego strażaków wraz z wysługą lat średnio o 97 zł, które to „zastąpi” wypłacane od dnia 1 marca 2023 r. zwiększenie uposażeń o 1/5.

GRUPY UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO STRAŻAKÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MIESIĘCZNE STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO STRAŻAKÓW WYRAŻONE W POSTACI MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ

Lp. Grupa uposażenia zasadniczego Mnożnik kwoty bazowej 1 2 3 1 20 5,588 2 19 4,897 3 18 3,587 4 17 3,192 5 16 2,811 6 15 2,509 7 14 2,403 8 13 2,347 9 12 2,299 10 11 2,246 11 10 2,192 12 9 2,145 13 8 2,094 14 7 2,041 15 6 1,986 16 5 1,936 17 4 1,882 18 3 1,825 19 2 1,766 20 1 1,611

Podstawa prawna

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniający rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Źródło informacji

Uzasadnienie projektu rozporządzenia.