Podwyżka z 16 zł na 97 zł za dzień pracy w terenie policjanta [dodatek terenowy, akcja policyjna]

Podwyższenie wysokości dodatku terenowego od 1 marca 2023 r.

Od 1 marca 2023 r. zostanie zwiększony dodatek terenowy z kwoty około 16 zł na 97 zł.

Prawnie wynika to z formuły obliczania dodatku jako „6% kwoty bazowej”. Do końca lutego 2023 r. było to 1% kwoty bazowej.

Pełny zapis legislacyjny wygląda tak:

„Policjantowi biorącemu udział w akcjach lub operacjach policyjnych poza terenem działania komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na której obszarze znajduje się:

1) jednostka organizacyjna Policji, w której policjant pełni służbę,

2) komórka organizacyjna Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji lub Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, w której policjant pełni służbę

– przysługuje, za każdy rozpoczęty dzień wykonywania zadań w ramach tych akcji lub operacji, dodatek terenowy w wysokości 6% kwoty bazowej.”

Kto ma jeszcze prawo do dodatku terenowego?

Dodatek terenowy przysługuje policjantowi, odbywającemu szkolenie lub doskonalenie zawodowe centralne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkole policyjnej lub ośrodku szkolenia Policji, biorącemu udział w akcjach lub operacjach policyjnych poza terenem tej jednostki.

WAŻNE! W przypadku grupowego delegowania policjantów do udziału w akcjach i operacjach, o których mowa ust. 1 i 1a, dodatek terenowy przysługuje od dnia wyjazdu do dnia powrotu.

Co to jest akcja lub operacja policyjna?

Minister doprecyzował te pojęcia. W uzasadnieniu projektu rozporządzenia czytamy:

„(…) zgodnie z obowiązującymi w Policji regulacjami wewnętrznymi (zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 20 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań policyjnych w związku ze zdarzeniami szczególnymi, Dz. Urz. KGP, poz. 35) akcja policyjna dotyczy przedsięwzięć organizacyjnych, taktycznych i materiałowo-technicznych, polegających na wykonywaniu zadań służbowych przez siły podległe komendantowi wojewódzkiemu Policji lub komendantowi powiatowemu Policji, do prowadzenia których może być wymagane użycie przydzielonych sił wsparcia, w celu przeciwdziałania lub likwidacji zdarzeń szczególnych, gdy z posiadanych informacji wynika wysokie i przewidywalne ryzyko ich wystąpienia, a podjęcie skutecznych działań nie wymaga zastosowania działań kontrterrorystycznych. Operacja policyjna obejmuje natomiast przedsięwzięcia organizacyjne, taktyczne i materiałowo-techniczne polegające na wykonywaniu zadań służbowych przez siły przynależne do różnych rodzajów służb Policji, w celu przeciwdziałania lub likwidacji zdarzeniom szczególnym, gdy z posiadanych informacji wynika wysokie i przewidywalne ryzyko ich wystąpienia."

Podstawa prawna

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Źródło informacji

Uzasadnienie do ww. projektu.