Nowe wzory wniosku o wypłatę odprawy mieszkaniowej dla żołnierzy

Poniżej w PDF wzór wniosku o wypłatę odprawy mieszkaniowej

wzór nr 1

Poniżej w PDF wzór wniosku o wypłatę odprawy mieszkaniowej w przypadku śmierci żołnierza

wzór nr 2

Podstawa prawna

Projekt zmiany rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1195)

Uzasadnienie zmiany wzorów

W uzasadnieniu projektu nowelizacji czytamy:

"Projekt zmiany rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1195) jest konsekwencją dostosowania treści: załącznika nr 1 do rozporządzenia, tj. wzoru wniosku o wypłatę odprawy mieszkaniowej oraz załącznika nr 2 do rozporządzenia, tj. wzoru wniosku o wypłatę odprawy mieszkaniowej w przypadku śmierci żołnierza zawodowego do zmian wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347), dalej „ustawa o obronie Ojczyzny”, w tym art. 713 tej ustawy, mocą którego zostały zmienione przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1623) dalej „ustawa o zakwaterowaniu”.

W wyniku wprowadzonych zmian została zniesiona instytucja służby kontraktowej jako rodzaj pełnionej zawodowej służby wojskowej. Oznacza to, że żołnierze pełniący dotychczas służbę kontraktową, w dniu wejścia w życie ustawy o obronie Ojczyzny, stali się żołnierzami zawodowymi. W praktyce, od pierwszego dnia obowiązywania ustawy o obronie Ojczyzny, każdy żołnierz zawodowy jest uprawniony - zgodnie z warunkami określonymi ustawą o zakwaterowaniu - do otrzymania odprawy mieszkaniowej.

W dotychczasowej treści wniosków o wypłatę odprawy mieszkaniowej jest mowa o żołnierzu pełniącym służbę stałą/kontraktową. W zmienionych wzorach wniosków, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia, zostały użyte sformułowania odpowiadające ustawie o obronie Ojczyzny i zmienionym przepisom ustawy o zakwaterowaniu.

Ponadto określono jednolitą grafikę i strukturę formularza wniosków o wypłatę odprawy mieszkaniowej oraz zawarto odesłania do ustawy o zakwaterowaniu, którelegitymizują żądania przedstawienia w ww. wnioskach danych, oświadczeń, dokumentów od żołnierza zawodowego bądź osoby uprawnionej do wypłaty odprawy mieszkaniowej po śmierci żołnierza.

Każdy wniosek został podzielony na części przedmiotowe, tj. związane m.in. z: pełnioną służbą, przesłankami realizacji prawa do zakwaterowania, członkami rodziny żołnierza oraz część, w której zostały wskazane dokumenty, jakie żołnierz zawodowy bądź osoba uprawniona po śmierci żołnierza powinna załączyć do wniosku.

Wniosek zawiera, także informację w zakresie RODO, jak i zgodę do przetwarzania danych osobowych w zakresie numeru telefonu, adresu e-mail i adresów elektronicznych, wyłącznie w celach związanym z realizacją praw z ustawy o zakwaterowaniu.

Wniosek o wypłatę odprawy mieszkaniowej będzie można złożyć w wersji papierowej lub w formie elektronicznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569, ze zm.) Agencja Mienia Wojskowego, dalej „AMW”, udostępni adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli taki adres będzie miał także wnioskodawca wówczas będzie mógł wykorzystać go do korespondencji z AMW, jak i ze wszystkimi pozostałymi podmiotami korzystającymi z usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Skorzystanie przez wnioskodawcę z procesu doręczenia elektronicznego umożliwi mu wysyłanie i odbieranie korespondencji z dowolnego miejsca. W ten sposób skróci się czas potrzebny na realizację procesów doręczenia. Doręczenia takie wywołują skutki prawne takie, jak doręczenie tradycyjne, tj. w postaci dowodów wysłania oraz dowodów otrzymania korespondencji.

Dodać również należy, że do żołnierzy pełniących służbę kontraktową, którzy w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy o obronie Ojczyzny, złożyli u dowódcy jednostki wojskowej rezygnację z pełnienia służby wojskowej stosuje się przepisy dotychczasowe, jak stanowi art. 790 ust. 1 ustawy o obronie Ojczyzny. Konsekwencją powyższego jest to, że do tej grupy żołnierzy projektowane zmiany nie będą miały zastosowania.

W projekcie proponuje się, aby wejście w życie rozporządzenia nastąpiło po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie pociągnie za sobą skutków finansowych dla budżetu resortu obrony narodowej."