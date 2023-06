Nowa tabela zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów [projekt rozporządzenia]

Wkrótce zmiany w tabelach zaszeregowania policjantów.

Rząd pracuje na zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Tabela zaszeregowania - jak jest teraz?

Zgodnie z obecnym brzmieniem załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia:

stanowisko dyżurnego komisariatu Policji zaszeregowane jest do grupy 6, stanowiska dyżurnych komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) oraz komisariatów Policji o stanie powyżej 60 etatów zaszeregowane są do grupy 8, stanowisko: instruktora zaszeregowane jest do grupy 5, młodszego wykładowcy zaszeregowane jest do grupy 7, wykładowcy zaszeregowane jest do grupy 8, a starszego wykładowcy zaszeregowane jest do grupy 9, natomiast w Akademii Policji w Szczytnie stanowisko: lektora, instruktora oraz wykładowcy zaszeregowane jest do grupy 8, a stanowisko starszego wykładowcy zaszeregowane jest do grupy 9.

Autorzy nowych przepisów uznali, że w przypadku kadry dydaktycznej zakres wykonywanych zadań na ww. stanowiskach, polegających m. in. na właściwym przygotowaniu policjantów do służby w Policji, a następnie dalszym kształceniu całej kadry Policji, wymaga właściwego przygotowania, wiedzy, a przede wszystkim autorytetu. Podniesienie grup zaszeregowania dla kadry dydaktycznej ma zachęcić do służby na tych stanowiskach policjantów posiadających przygotowanie, doświadczenie oraz odpowiednią motywację, niezbędne do utrzymania wysokiego poziomu kształcenia.

W efekcie po zmianach:

stanowisko dyżurnego komisariatu Policji zaszeregowane zostało do grupy 7, stanowiska dyżurnych komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) i komisariatów Policji o stanie powyżej 60 etatów zaszeregowane zostały do grupy 9, stanowisko starszego wykładowcy zaszeregowane zostało do grupy 10, stanowiska wykładowcy, instruktora w Akademii Policji w Szczytnie oraz lektora w Akademii Policji w Szczytnie zaszeregowane zostały do grupy 9, stanowisko młodszego wykładowcy w szkole policyjnej zaszeregowane zostało do grupy 8, natomiast stanowisko instruktora w szkole policyjnej zaszeregowane zostało do grupy 6.

Dlaczego podniesiono grupę zaszeregowania dyżurnym?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w uzasadnieniu projektu nowelizacji. Czytamy w nim:

"Zakres wykonywanych zadań służbowych dyżurnego, polegających m in. na niezwłocznym inicjowaniu działań po przyjęciu zgłoszenia lub informacji o wydarzeniu, bieżącym kierowaniu będącymi w jego dyspozycji siłami i środkami jednostki Policji, dokonywaniu zmian w dyslokacji służby stosownie do zaistniałych potrzeb, podejmowaniu decyzji i wydawaniu poleceń w zakresie kompetencji określonych przez kierownika jednostki Policji oraz wynikających z odrębnych przepisów, czy kierowaniu siłami policyjnymi do czasu wyznaczenia policjanta odpowiedzialnego za prawidłową realizację zadań w związku z zaistniałym wydarzeniem oraz specyfika jednostki organizacyjnej Policji szczebla komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji i komisariatu Policji, uzasadniają podwyższenie grup zaszeregowania na stanowiskach dyżurnych w tych jednostkach."

Tabela zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów - plik Word do ściągnięcia

Poniżej plik z tabelą do ściągnięcia

Do projektu rozporządzenia została załączona taka tabela zaszeregowania (plik Word do ściągnięcia):

Tabela zaszeregowania

Podstawa prawna

Projekt: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego