Nowa metoda działania oszustów. NASK ostrzega, jeszcze łatwiej dać się nabrać

Oszuści nie odpuszczają i wymyślają kolejne metody pozyskania pieniędzy czy informacji. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) ostrzegła przed oszustami podszywającymi się pod pracowników banków.

Oszustwo na pracownika banku

Jak działa nowa metoda? NASK wyjaśniła, że oszuści, aby wzbudzić zaufanie ofiary poprzedzają połączenie telefoniczne wysłaniem fałszywej wiadomości SMS, np. o rzekomym wpłynięciu wniosku kredytowego do BIK S.A.

Oszuści wiedzą, że kapanie informacyjne nawołują do weryfikowania konsultantów i chętnie "dają taką możliwość". To znaczy, jeśli odbiorca połączenia telefonicznego w trakcie rozmowy poprosi o weryfikację konsultanta, to sprawcy są gotowi wysłać kolejną fałszywą wiadomość SMS potwierdzającą „autentyczność” rzekomego pracownika banku. To może uśpić czujność!

Oszuści starają się być wiarygodni

"W obu przypadkach może dochodzić do podszywania się pod numery telefoniczne banków oraz BIK, co znacząco uwiarygadnia treść przysłanych wiadomości w ocenie potencjalnych ofiar. Gdy dochodzi do rozmowy telefonicznej, oszuści starają się przekonać potencjalną ofiarę do instalacji oprogramowania, które umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniem (np. Anydesk). Następnie przestępcy wykorzystują to oprogramowanie do kradzieży danych oraz pieniędzy z konta bankowego ofiary" - poinformowała NASK.

NASK po raz kolejny zaapelowała, aby nie podejmować działań i decyzji finansowych, a także nie podawać danych pod wpływem rad i poleceń osób, które zadzwoniły. "Najlepiej rozłącz się i oddzwoń do instytucji, która rzekomo się z Tobą skontaktowała. Wiadomości SMS, które uważasz za podejrzane, prześlij na numer 8080" - przekazała NASK.

Autorka: Aleksandra Kuźniar

