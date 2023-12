Jest wzór wniosku o dodatek osłonowy na 2024 r. Świadczenie między 228,8 zł a 822,25 zł [PDF]

1 stycznia 2024 r. miała ruszyć nowa edycja dodatku osłonowego. Wypłaty od do są niższe niż w 2022 r. (pomimo waloryzacji). Ale lepsze to niż nic. Czy weto dotyczy tego świadczenia?

Nie weto nie obejmuje dodatku osłonowego. Prezydent A. Duda podpisał w połowie grudnia nowelizację ustawy o wsparciu odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Właśnie ta ustawa zawiera przepisy o dodatku osłonowym. A weto dotyczy ustawy okołobudżetowej.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy na 2024 r. (ściągnij PDF)

dodatek osłonowy - wzór

Ile wynosi dodatek osłonowy w 2024 r.?

Dodatek osłonowy od 228,8 zł do 822,25 zł. Wnioski od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. Wypłata do końca czerwca 2024 r. Takie są kluczowe daty zwaloryzowanego dodatku osłonowego. Czekamy na wzór wniosku o dodatek osłonowy. Będzie pod koniec grudnia 2023 r.

Dodatek osłonowy w 2024 r.

Dodatek osłonowy obliczamy z wzoru:

(wartość dodatku osłonowego z 2022 r. + kwota waloryzacji wskaźnikiem 14,4 %) i całość dzieli się przez 2. Dzielimy przez 2 bo - jak wspomniano - dodatek na 2024 r. wynosi 50% dodatku osłonowego z 2022 r.

wzór Infor.pl

Dodatek osłonowy wynosi w 2024 r. po zastosowaniu wzoru:

1) 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego (w 2022 r. i 2023 r. było 400 zł);

2) 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób (w 2022 r. i 2023 r. było 600 zł);

3) 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób (w 2022 r. i 2023 r. było 850 zł);

4) 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób (w 2022 r. i 2023 r. było 1150 zł).

"Pierwszy" dodatek osłonowy był tylko w 2022 r. Dla części osób przesunęła się wypłata na 2023 r. (np. dwie rodziny spod jednego adresu chciały dostać dwa dodatki - po jednym na rodzinę, a spór z urzędem zakończył się w 2023 r.).

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.

Ile wynosi podwyższony dodatek osłonowy?

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy:

286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego (w 2022 r. i 2023 r. było 500 zł); 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób (w 2022 r. i 2023 r. było 750 zł); 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób (w 2022 r. i 2023 r. było 1062,50 zł); 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób (w 2022 r. i 2023 r. było 1437,50 zł).

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem (także mieszkańców bloków, gdy kotłownia była na węgiel)

