Gdzie wyrzuca się styropian? Wszystko zależy od jego rodzaju. Styropian można wyrzucić do pojemnika żółtego, czarnego albo bezpośrednio do PSZOK-u. Do którego worka wrzucać styropian opakowaniowy po sprzętach agd? Gdzie powinien znaleźć się styropian po jedzeniu, a gdzie budowlany?

Gdzie wyrzuca się styropian opakowaniowy po sprzętach agd?

Czysty styropian opakowaniowy po sprzętach agd wyrzuca się do żółtego pojemnika przeznaczonego na metale i tworzywa sztuczne. Jest to styropian zabezpieczający telewizory, lodówki, pralki, suszarki i inne sprzęty gospodarstwa domowego. Przed wyrzuceniem należy sprawdzić czy nie zawiera dodatkowym elementów takich jak taśmy. Ten, który wyrzucamy do żółtego worka lub pojemnika na odpady powinien być oczyszczony ze wszelkich zanieczyszczeń typu klej. Najlepiej również połamać go na mniejsze części lub skruszyć.

Gdzie wyrzuca się styropian budowlany?

Styropianu budowlanego nie wyrzucamy do żółtego pojemnika, ponieważ jest to odpad budowlany a nie komunalny. Można wynająć firmę, która zajmuje się odbiorem odpadów budowlanych. Drugą możliwością jest wywiezienie resztek styropianu budowlanego do PSZOK-u. Warto zwrócić uwagę na to czy styropian nie jest pobrudzony klejem czy pianką. Czasami punkty odbioru odpadów naliczają za to dodatkowe opłaty.

styropian budowlany gdzie wyrzucać Styropian budowlany - gdzie wyrzucać? Shutterstock

Gdzie wyrzuca się styropian po jedzeniu?

Często jedzenie z cateringu dostarczane jest w styropianowych pojemnikach. Gdzie je wyrzucać? Jeśli styropian jest zabrudzony, np. tłuszczem czy w inny sposób, pojemnik powinien trafić do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Natomiast czysty styropian po jedzeniu (np. po owocach, które nie były obrane) można wyrzucić do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Do odpadów zmieszanych wyrzuca się wszystko to, co nie nadaje się do recyklingu. Wyjątkiem są odpady niebezpieczne (oleje odpadowe, odpady zawierające azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, PCB/PCT) oraz odpady tekstyliów (zużytą odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany).

styropian po jedzeniu gdzie wyrzucać Styropian po jedzeniu - gdzie wyrzucać? Shutterstock

Żółty pojemnik na odpady - co wyrzucamy?

Zgodnie z instrukcją Ministerstwa Środowiska do żółtego pojemnika na odpady wyrzucamy:

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach

nakrętki

plastikowe opakowania po produktach spożywczych

opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)

opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.

plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie

aluminiowe puszki po napojach i sokach

puszki po konserwach

folię aluminiową

metale kolorowe

kapsle, zakrętki od słoików

Natomiast nie należy wyrzucać do żółtego pojemnika: