Sejm: Możliwe inwestycje publiczne przed uchwaleniem planu ogólnego

Sejm: Możliwe inwestycje publiczne przed uchwaleniem planu ogólnego

01 października 2025, 15:38
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Uchwalona przez Sejm nowela ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pozwoli gminom wydać decyzję o lokalizacji inwestycji publicznych, takich jak np. szkoły, po utracie mocy studium uwarunkowań, a przed uchwaleniem planu ogólnego.

Za uchwalaniem ustawy głosowało w piątek 403 posłów, ośmiu było przeciw, a siedmiu wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Sejm: Możliwe inwestycje publiczne przed uchwaleniem planu ogólnego

Uchwalona nowelizacja jest częścią rządowego pakietu deregulacyjnego, a jej celem jest umożliwienie wydawania decyzji o inwestycjach publicznych tym gminom, w których uchwalenie planów ogólnych się opóźni.

24 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która zobligowała gminy do sporządzenia planów ogólnych – nowych opracowań planistycznych w randze aktu prawa miejscowego, obejmujących całą gminę i sporządzanych wyłącznie w formie cyfrowej. Dokument ten w znacznej mierze zastąpi dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, które stracą moc najpóźniej z dniem 1 lipca 2026 r. W tym samym terminie zakończy się okres przejściowy i wejdą w życie wszystkie znowelizowane przepisy reformy systemu planowania przestrzennego.

Po tym czasie uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji lokalizacyjnych (o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy) miało być możliwe, jeśli w danej gminie wszedł w życie plan ogólny gminy.

Sejm poprawił poprzednie przepisy - będzie otwarta droga do realizacji inwestycji publicznych

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw określa podstawę prawną dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego po dniu utraty mocy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a przed dniem wejścia w życie planu ogólnego gminy. Pozwoli to uniknąć paraliżu decyzyjnego w gminach w kwestii lokalizacji takich inwestycji jak np. szkoły i infrastruktura.

Ważne

W noweli wskazano również, że wydanie decyzji o warunkach zabudowy na wniosek złożony od 1 lipca 2026 r. będzie możliwe, jeżeli w danej gminie wszedł w życie plan ogólny gminy, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy terenu położonego w więcej niż jednej gminie – jeśli w każdej z nich weszły w życie plany ogólne.

Źródło: PAP
Sektor publiczny
