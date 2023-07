Wakacje w Warszawie? Sprawdź co przygotowało Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Wakacje w Warszawie zapowiadają się bardzo ciekawie. Letnie atrakcje przygotowało m.in. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Spektakle i kino plenerowe, Letnia Akademia Muzyki Dawnej, cykl spacerów i warsztatów “O świcie” oraz możliwość rejsu łódką lub kajakiem po Jeziorze Wilanowskim to tylko niektóre z letnich atrakcji przygotowanych dla gości przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Placówka działająca w malowniczych i historycznych wnętrzach i plenerach dawnej siedziby króla Jana III Sobieskiego na warszawskim Wilanowie zaprasza zwiedzających przez całe lato.

Atrakcje w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Atrakcje czekają na gości już od wczesnych godzin porannych. W lipcowe weekendy Muzeum przygotowało dla nich cykl spacerów, warsztatów i koncertów "O świcie". Już o 6.30 15 lipca podczas spaceru "Poranne trele" będzie można spróbować swoich sił w rozpoznawaniu ptasich śpiewów. Dzień później, a także 30 lipca o 7.30 rozpoczną się dźwiękoczułe warsztaty kaligrafii, które mają być "próbą zapisu usłyszanych dźwięków z otoczenia na kartce papieru".

15 i 16 lipca w Warszawie

15 i 16 lipca będzie można wziąć udział w warsztatach gry na handpanach, czyli instrumentach perkusyjnych zbudowanych z dwóch odpowiednio wyprofilowanych metalowych półkul. 9 oraz 22 lipca na chętnych czekają warsztaty jogi, a dzień później koncert grupy T/Aboret. W ten sam weekend będzie można wziąć udział w plenerze fotograficznym. 9 lipca zwieńczeniem aktywnego poranka będzie zaś spotkanie z kuchnią staropolską, podczas którego przygotowane zostaną cztery różne dania inspirowane najstarszymi książkami kucharskimi.

Atrakcje letnie w każdy wtorek

We wtorki Muzeum zaprasza do odwiedzin w XVII-wiecznej pracowni drukarskiej, w której można ułożyć własny tekst i wydrukować go na prawdziwej prasie drukarskiej. "W czwartki, soboty i niedziele drukarza można także spotkać w Taborze Królewskim. To rekonstrukcja obozu króla Jana III spod Wiednia z końca XVII w., którą co roku budujemy w naszym parku. Są tam m.in. namioty geografa i drukarza, wóz kowalski czy namiot króla z pełnym wyposażeniem. Można porozmawiać z naszymi rekonstruktorami, wybić monetę albo posłuchać opowieści o tym jak wyglądał i działał obóz wojenny króla" - relacjonowała PAP kierownik Działu Edukacji Muzealnej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Paulina Szulist-Płuciniczak.

Do 16 lipca codziennie oprócz poniedziałku o 19.30 można wziąć udział w spektaklach plenerowych "Szekspir w parku", podczas których można obejrzeć "Sen nocy letniej". Od 12 lipca zaś w wybrane środowe wieczory kino plenerowe w Wil.Labie zaprasza na cykl filmów historyczno-kostiumowych pod hasłem "Siła kobiet". Przed każdą z projekcji edukatorki opowiedzą o "niesamowitych kobietach związanych z wilanowskim pałacem". Lipcowe pokazy poprzedzą również zajęcia językowe dla obcokrajowców realizowane w ramach klubu języka polskiego.

Koncerty w ramach Letniej Akademii Muzyki Dawnej

13 i 16 lipca zaś będzie można posłuchać koncertów w ramach Letniej Akademii Muzyki Dawnej. Do 15 sierpnia natomiast goście Muzeum mogą obejrzeć wystawę prezentującą rekonstrukcje ubiorów historycznych z XVII w. W ostatnią niedzielę lipca i sierpnia placówka zaprasza na spacery po rezerwacie przyrody Morysin. "To jedna z nielicznych okazji, kiedy można z przewodnikiem, z edukatorem wejść do rezerwatu i wysłuchać opowieści o jego historii, a także o tym jakie rośliny i zwierzęta możemy tam spotkać" - podkreśliła Szulist-Płuciniczak.

Rejs po Jeziorze Wilanowskim

Dziką przyrodę rezerwatu Morysin, a także pałac oraz ogrody można również podziwiać z niecodziennej perspektywy wody, podczas rejsu po Jeziorze Wilanowskim łódką, kajakiem lub nawet gondolą, których wypożyczenie przez całe lato oferuje Przystań Wilanów.

Harce w ogrodach

Starsi i młodsi, a nawet ci całkiem mali mogą też we wtorki, czwartki i soboty wziąć udział w "Letnich harcach w ogrodach", czyli rodzinnych spotkaniach na trawie. "Nasi edukatorzy przygotowali tam również strefę edukacyjną, w której można zagrać w dawne gry takie jak bule czy tryktrak" - powiedziała kierownik Działu Edukacji Muzealnej. Jak dodała, we wszystkie weekendy na gości indywidualnych w cenie biletu czeka także możliwość oprowadzania przybliżającego historię pałacu, symbolikę dekoracji jego wnętrz i bogactwo ogrodów.

"Bardzo nam zależy na tym, żeby upowszechniać wiedzę o Wilanowie, ale także o rzemiośle, o tym jak żyło się w samym pałacu, ale również w folwarku wilanowskim, jak funkcjonowało jego otoczenie, stąd tak różnorodna i rozbudowana oferta. W okresie letnim, wakacyjnym frekwencja w naszym Muzeum jest bardzo duża, dlatego tym bardziej chcemy z tego skorzystać ipokazać, przybliżyć naszym gościom zarówno pałac, jak i park wilanowski. Organizujemy więc liczne aktywności dla gości, które mamy nadzieję zachęcą ich do odwiedzania nas również w innych porach roku" - zaznaczyła Szulist-Płuciniczak. (PAP)

autorka: Anna Kondek-Dyoniziak