Program "Aktywny samorząd" 2019 - nowe formy wsparcia dla osób z dysfunkcją słuchu

Program "Aktywny samorząd" - nowe formy wsparcia

Zapraszamy do skorzystania z nowej oferty programowej Funduszu wszystkie osoby z dysfunkcją słuchu, które spełniają warunki uczestnictwa w programie „Aktywny samorząd”.

Rada Nadzorcza Funduszu w grudniu 2018 roku wprowadziła oczekiwane przez środowisko osób niepełnosprawnych zmiany w programie. Pomoc w programie otrzyma kolejna grupa osób wykluczonych w dostępie do komunikacji i informacji. Koresponduje to z celami przewidzianymi w programie rządowym DOSTĘPNOŚĆ PLUS oraz ze zmianami wprowadzonymi w 2018 roku w ustawie o kierujących pojazdami.

Tłumaczenie na język migowy

Od bieżącego roku osoby z dysfunkcją słuchu otrzymają pomoc w:

uzyskaniu prawa jazdy,

zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,

szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.

Osoby z dysfunkcją słuchu mogą także korzystać z innych form wsparcia przewidzianych w programie, mogą otrzymać także pomoc w:

pokryciu kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem),

uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Realizatorem programu jest samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Program realizują bezpośrednio jednostki organizacyjne powiatu - niemal zawsze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie wnioski o dofinansowanie są składane i gdzie podejmowane są decyzje o udzieleniu pomocy.

W 2019 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył na realizację programu ok. 30% więcej środków finansowych niż w roku ubiegłym. Są one przeznaczone przede wszystkim na nowe formy wsparcia.

Kto może uzyskać pomoc – warunki uczestnictwa w programie (adresat programu)

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (Obszar A Zadanie nr 3)

może uzyskać pełnoletnia osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: