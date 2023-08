Ty też możesz dostać 600 zł za jeden dzień pracy. Podwyżka o 250 zł. Musisz się tylko zgłosić

Zgłoś się do obwodowej komisji wyborczej. Za pracę przy wyborach otrzymasz 600 zł. Jako przewodniczący komisji aż 800 zł. Dodatkowe obowiązki, to uczestnictwo w zebraniach komisji, a w sobotę przed wyborami komisja musi zebrać (odebranie kart do głosowania i ich przeliczenie).

Przewodniczący i jego zastępca przejdą też szkolenie. W wyborach 15 października przewodniczący komisji zarobią 800 zł (podwyżka z 500 zł), ich zastępcy - 700 zł (podwyżka z 400 zł) , a członkowie obwodowych komisji wyborczych – 600 zł (podwyżka z 350 zł). Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej? W każdym obwodzie głosowania w wyborach powołuje się obwodową komisję wyborczą. Kandydaci na członków obwodowej komisji wyborczej muszą mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia i mogą zostać zgłoszeni do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkują. W komisji nie może zasiadać: kandydat w wyborach, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy i finansowy komitetu wyborczego, urzędnik wyborczy oraz mąż zaufania. Dalszy ciąg materiału pod wideo Osoby spokrewnione z kandydatami w wyborach mogą być członkami obwodowych komisji wyborczych, ale wyłącznie w innych okręgach wyborczych, niż okręg, w którym kandyduje osoba z nimi spokrewniona. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonuje się najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów. Co będziesz robił w czasie pracy? Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy: przeprowadzenie głosowania w obwodzie; czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania; ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości; przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej. A może mąż zaufania? Jest też wyższe wynagrodzenie dla mężów zaufania. Jest to 40 proc. zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych. Zobacz również: Płaca minimalna 2024. Podwyżki coraz wyższe

