Chcesz pomóc i dorobić? Są wynagrodzenia za pomoc sąsiadowi w potrzebie. Trzeba przejść szkolenie. Na początek 30 mln zł

Wprowadzamy nową formę usług opiekuńczych. To usługi sąsiedzkie - poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wskazała też na usługi sąsiedzkie - nową formę usług opiekuńczych, którą wprowadza nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Chodzi o wsparcie skierowane głównie do osób starszych, które potrzebują np. pomocy przy zrobieniu zakupów czy sprzątaniu mieszkania, a jeszcze nie wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych, które świadczą profesjonalne opiekunki.

Kto może świadczyć usługi sąsiedzkie - wyjaśnia minister

"To forma wsparcia, którą na zlecenie samorządów będą mogły wykonywać osoby mieszkające blisko. Oczywiście będzie podpisywana stosowna umowa z samorządem. Środki zabezpiecza budżet państwa - w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej" - wyjaśniła. Podkreśliła, że chodzi o "usługi niespecjalistyczne".

"To jest inicjatywa oddolna (...), bardzo oczekiwana" - zaznaczyła Maląg.

"Patrząc na rynek pracy: brakuje osób w usługach opiekuńczych. Te najbliższe osoby, czyli m.in. sąsiedzi, będę mogli je wykonywać" - powiedziała minister. Dopytywana wyjaśniła, że będzie to pomoc świadczona odpłatnie. "Zabezpieczyliśmy na ten program 30 mln zł" - podała. "Jest to pierwsza odsłona tego programu. Uruchamiamy je od 1 listopada" - dodała.

"Jestem przekonana, że ten kolejny komponent w ramach wsparcia seniorów będzie się cieszył dużym zainteresowaniem. Zresztą już to widzimy" - powiedziała szefowa MRiPS.

Kto może świadczyć usługi sąsiedzkie - ustawa o pomocy społecznej

Osobą wykonującą usługi sąsiedzkie może być osoba, która:

1) jest pełnoletnia;

2) nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;

3) nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;

4) złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;

5) zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;

6) ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

7) została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;

8) została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.

Kto może skorzystać z usług sąsiedzkich?

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed poinformował dziennikarzy, że będzie to pomoc dla osób powyżej 65 roku życia. "Jest to działanie fakultatywne, mogą to wykonywać samorządy, ale mogą też zlecić to organizacjom pozarządowym" - powiedział. Zaznaczył, że świadczenia w ramach usług sąsiedzkich będą mogły świadczyć osoby pełnoletnie oraz że osoba, która chciałaby skorzystać z pomocy sąsiedzkiej, musi wyrazić zgodzę na pomoc udzielaną przez konkretną osobę.

Wyraził nadzieję na dalszy rozwój tego świadczenia w przyszłości.

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która przewiduje m.in. wprowadzenie usług sąsiedzkich dla seniorów oraz zastąpienie mieszkań chronionych mieszkaniami wspomaganymi i treningowymi wejdzie w życie od 1 listopada 2023 r.