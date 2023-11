PFRON może kontrolować listem poleconym albo przez Internet (email, Skype, Teams, Messenger) [Osoby niepełnosprawne, pracodawcy]

Więcej czasu na założenie skrzynki do e-doręczeń!

Na podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców w KRS oraz wykonujących zawód adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych i notariuszy został nałożony obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń. Termin wdrożenia tego obowiązku został wyznaczony na 10 grudnia 2023 r., jednak Minister Cyfryzacji zdecydował się na jego przedłużenie do 31 grudnia 2023 r. Jednocześnie zapowiedział inicjatywę ustawodawczą, która ma przesunąć ten termin na 1 stycznia 2025 r.