W 2024 r. organizacje non profit będą miały pieniądze na opłacenie osób świadczących takiej usługi jak usługi opiekuńcze, asystenckie, wspierające rodziny.

W 2024 r. będą pieniądze na opłacenie osób świadczących takiej usługi jak usługi opiekuńcze, asystenckie, wspierające rodziny.

Pieniądze najpierw trafią do PES, a potem do osób potrzebujących (osoby starsze, osoby niepełnosprawne) w postaci usług dla nich. Pracownicy albo zleceniobiorcy organizacji non profit otrzymają wynagrodzenia za swoje usługi na rzecz osób potrzebujących.

Pieniądze z UE w I kwartale 2024 r.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - samorządy otrzymają ok. 300 mln zł na zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej. Ściślej pieniądze mają trafić do organizacji non profit za pośrednictwem gmin, a z organizacji do potrzebujących pomocy (w formie takich usług jak opieka na starszą osobą).

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało o tej nowej możliwości wsparcia w postaci projektu "Premia społeczna".

Uruchomienie naboru grantów dla jednostek samorządu terytorialnego planowane jest w 1 kwartale 2024 r.

"Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich i budżetu państwa w najbliższych latach samorządy otrzymają ok. 300 mln zł na zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej".

"Projekt ma zachęcić samorządy do zlecania usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej (np. stowarzyszeniom, fundacjom, spółdzielniom socjalnym, spółkom non profit)" - przekazała minister.

"Podmioty ekonomii społecznej realizują oddolne działania, są zakorzenione w strukturach lokalnych i dzięki temu są godne zaufania" - zaznaczyła.

Pieniądze najpierw do PES a potem do osób potrzebujących (osoby starsze, osoby niepełnosprawne) w postaci usług dla nich - np. asystenci

Ekonomia społeczna to przede wszystkim PES-y, czyli podmioty ekonomii społecznej. Zalicza się do nich m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie (socjalne, pracy, w tym spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych) oraz podmioty takie jak: spółki non profit, podmioty kościelne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, koła gospodyń wiejskich, jednostki reintegracji społeczno-zawodowej (np. Centra i Kluby Integracji Społecznej).



Natomiast przedsiębiorstwo społeczne to status, a nie odrębna forma prawna. Mogą go uzyskać PES-y. Status przyznaje wojewoda, który w postępowaniu administracyjnym sprawdza, czy PES spełnia odpowiednie warunki.

Schemat działania jest taki:

organizacja non profit uzyskuje status PES i statut PES pozwala jej zdobyć środki przekazywane osobom potrzebującym w postaci konkretnych usług związanych np. z opieką.

Granty na 350 000 zł

W ramach projektu planowane jest udzielenie co najmniej 250 grantów dla gmin i powiatów (co do zasady do 25% wartości usługi, jednak na kwotę nie większą niż 350 tys. zł) częściowo finansujących zamówienia na usługi społeczne zlecane PES. Będą to m.in. opieka wytchnieniowa, usługi asystenckie w rodzinnym domu pomocy, wsparcie w ośrodkach dla osób potrzebujących, a także poradnictwo specjalistyczne.



Wnioski będą mogły składać uprawnione samorządy, które przewidziały zwiększenie wartości dotychczas zlecanych usług społecznych lub zamówienie nowych. Istotne jest, że realizatorem tych usług mogą być jedynie podmioty ekonomii społecznej. Nabór wniosków będzie prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy w trybie ciągłym i rozpocznie się w 2024 roku. Wartość projektu realizowanego pilotażowo do końca 2025 roku wynosi blisko 100 mln zł. Po jego zakończeniu wsparcie będzie kontynuowane, a łączna kwota przeznaczona na zlecanie usług społecznych PES wyniesie ok. 300 mln zł.

Usługi opiekuńcze, asystenckie, wspierające rodziny

Minister wskazała, że dzięki premii społecznej samorząd zyska wymierną zachętę do zlecania usług społecznych (takich, jak usługi opiekuńcze, asystenckie, wspierające rodziny) podmiotom realizującym misję społeczną.

"Każdy samorząd, który zdecyduje się zlecić wykonanie usługi społecznej podmiotowi ekonomii społecznej, będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie do tej usługi, w wysokości nawet 350 tys. zł" - poinformowała.

Szefowa resortu podkreśliła również, że pomysł na ten projekt ma "charakter innowacyjny".

Podstawa prawna

"Zrodził się on z potrzeby zwiększenia popytu na usługi świadczone przez podmioty ekonomii społecznej. W ubiegłym roku uchwalona została ustawa o ekonomii społecznej, która wskazuje na usługi społeczne jako jeden z głównych obszarów działalności tych podmiotów" - wyjaśniła.

Pytana o korzyści wynikające z projektu podkreśliła, że "korzyści są podwójne".

"Wspieramy podmioty, które działają lokalnie, zatrudniają osoby o szczególnych potrzebach, np. z niepełnosprawnością, zajmują się reintegracją społeczną i zawodową, ale także zwiększamy dostępność i poprawiamy jakość usług społecznych, które są kluczowe z punktu widzenia jakości życia mieszkańców" - powiedziała.

Organizację i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej reguluje ustawa o ekonomii społecznej, która weszła w życie 30 października 2022 roku. Określa ona zasady uzyskiwania i utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego, nadzór nad tymi przedsiębiorstwami, środki wsparcia dla nich, a także mechanizmy wspierania rozwoju ekonomii społecznej przez organy administracji publicznej.