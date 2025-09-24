ZUS zaprasza na Dni Seniora 2025. Bezpłatne warsztaty, konsultacje i atrakcje w całej Polsce

Październik upłynie pod znakiem edukacji, integracji i aktywizacji seniorów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z partnerami organizuje ogólnopolskie Dni Seniora 2025 ph. "Świadome decyzje – bezpieczny senior". W programie znalazły się spotkania z ekspertami, warsztaty tematyczne i wydarzenia kulturalne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów, przygotował dla seniorów cykl spotkań w całym kraju. Organizatorzy podkreślają, że oprócz praktycznej wiedzy dotyczącej ubezpieczeń społecznych czy bezpieczeństwa cyfrowego, uczestnicy mogą liczyć także na bogaty program kulturalny. Dni Seniora to wyjątkowa okazja, by w jednym miejscu uzyskać rzetelne informacje o ubezpieczeniach społecznych, świadczeniach oraz szeroko pojętym bezpieczeństwie osobistym, finansowym i cyfrowym – przekazał Piotr Olewiński z Biura Prasowego ZUS.

Dni Seniora 2025. Bezpłatne warsztaty, konsultacje i atrakcje w całej Polsce

W ramach wydarzeń seniorzy będą mogli skorzystać m.in. z:

indywidualnych konsultacji z ekspertami,

stoisk edukacyjno-informacyjnych,

warsztatów i prelekcji na temat finansów, zdrowia, ubezpieczeń czy bezpieczeństwa osobistego,

zajęć dotyczących korzystania z bankowości elektronicznej i ochrony przed cyberoszustwami.

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne i otwarte dla każdego zainteresowanego. Szczegółowy harmonogram można znaleźć na stronie internetowej Dni Seniora.

ZUS i Rzecznik Finansowy razem dla Polaków. Nowe porozumienie o edukacji finansowej

23 września 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Rzecznikiem Finansowym podpisali porozumienie, które zakłada szeroką współpracę w zakresie edukacji. Instytucje chcą łączyć doświadczenia i kompetencje, aby skuteczniej docierać do różnych grup społecznych z rzetelną wiedzą.

Nasza rola to pomaganie konsumentom w zrozumieniu ich praw w sferze finansowej. Dni Seniora to idealny moment, by dotrzeć z tą wiedzą do szczególnej grupy ludzi – podkreślił Michał Ziemiak, Rzecznik Finansowy. W jego ocenie współpraca z ZUS przełoży się na realne korzyści dla osób starszych. Inauguracją współpracy będą tegoroczne Dni Seniora w ZUS.