Najkrótszy dzień w roku. Kiedy wypada? Kiedy jest przesilenie zimowe?

Najkrótszy dzień w roku. Kiedy wypada? Kiedy jest przesilenie zimowe?

20 grudnia 2025, 13:19
Najkrótszy dzień w roku. Kiedy wypada? Kiedy jest przesilenie zimowe?
Najkrótszy dzień w roku. Kiedy wypada? Kiedy jest przesilenie zimowe?
Kiedy w tym roku wypada najkrótszy dzień w roku? Ile będzie trwałą najdłuższa noc? Kiedy wypada kalendarzowa i astronomiczna zima?

Najkrótszy dzień w roku. Kiedy jest? Ile będzie trwał?

Przesilenie zimowe to moment, gdy Słońce góruje w zenicie w możliwie najdalej na południe wysuniętej szerokości geograficznej półkuli południowej. Wówczas występuje najdłuższy dzień i jednocześnie najkrótsza noc w roku.

Czy to jest zawsze ten sam dzień w roku? Nie. Z powodu długości roku słonecznego i stosowania lat przestępnych przesilenie zimowe na półkuli północnej przypada 21 albo 22 grudnia. Na półkuli południowej w tym czasie występuje przesilenie letnie.

Ważne

Przesilenie zimowe w 2026 roku wystąpi 21 grudnia około godz. 16:03.

Czy wiecie, że... Nie w każdym miejscu w Polsce dzień trwa tyle samo! Im dalej na północ wysunięta miejscowość, tym dzień jest dłuższy. Pomiędzy miejscem wysuniętym najbardziej na południe, a tym będącym na północy jest nawet ponad godzina różnicy w długości dnia! 

Najdłuższa noc potrwa około 16 godzin. Od tego momentu dni będą się wydłużać.

"Na Nowy Rok przybywa dnia na barani skok" to staropolskie przysłowie oznacza, że na początku stycznia dni stają się wyraźnie dłuższe, a noce krótsze.

Kiedy kalendarzowa zima?

Kalendarzowa zima zawsze zaczyna się tego samego dnia, czyli 22 grudnia. Zima astronomiczna rozpoczyna się w momencie przesilenia zimowego i trwa do momentu równonocy wiosennej.

oprac. Kinga Olszacka
Źródło: INFOR
Sektor publiczny
