Jeden PSZOK na 50 000 mieszkańców? Szykują się zmiany w gminach

W PSZOK będzie można przyjmować odpłatnie nowe rodzaje odpadów. Rady gmin otrzymają możliwość wprowadzenia ulg dla osób starszych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. To tylko niektóre zmiany, jakie ma wprowadzić nowelizacja ustawy czystościowej.

Zadania obligatoryjne i fakultatywne

Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został opublikowany w RCL pod koniec października. Cechą nowych przepisów jest to, że szereg zmian ma charakter fakultatywny. Przykładem są zwolnienia z opłat osób starszych czy znajdujących się w trudnej sytuacji. Istotne dla gmin przepisy o zwiększeniu liczby PSZOK mają jednak charakter obligatoryjny.

Minimalna liczba PSZOK

Nowelizacja wprowadzi wymóg minimalnej liczby PSZOK. Kryterium dla obowiązku otwarcia przez gminę kolejnego PSZOK jest liczba ludności:

w gminach, gdzie liczba mieszkańców jest równa lub wyższa niż 50 000 – obowiązek tworzenia PSZOK wynikać będzie z proporcji (jeden punkt na 50 000 mieszkańców) lub z zapewnienia dostępności punktu w promieniu 5 km (samodzielnie, wspólnie z inną gminą lub gminami, lub wspólnie ze związkiem metropolitalnym),

gminy o wielkości do 50 000 mieszkańców – mogą tworzyć PSZOK samodzielnie, wspólnie z inną gminą lub gminami, lub wspólnie ze związkiem metropolitalnym – zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami.

Ważne Nowo dodany art. 3 ust. 2bb ustawy umożliwi gminom – w sytuacji braku warunków technicznych, organizacyjnych lub finansowych do utworzenia kolejnego PSZOK zgodnie z nowymi przepisami – zapewnienie mobilnych lub czasowych form zbierania odpadów raz w miesiącu, przy zachowaniu obowiązku ogłoszenia miejsca i terminu ich przyjmowania.

Nowe rodzaje odpadów w PSZOK

Gmina będzie mogła skorzystać z dodatkowych możliwości zarabiania i zmniejszyć koszty stałe funkcjonowania PSZOK. I symetrycznie – mieszkańcy mogą skorzystać z możliwości łatwiejszego pozbycia się odpadów. Przepis art. 6ra ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.) stanowi, że rada gminy może postanowić (w drodze uchwały) o odpłatnym przyjmowaniu przez PSZOK odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych.

Po nowelizacji uchwała ta będzie mogła być rozszerzona (fakultatywnie) o odpłatne przyjmowanie przez PSZOK:

1) odpadów niestanowiących odpadów komunalnych w przypadku, gdy nie są one objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 11 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nieobjętych systemem odbierania odpadów komunalnych zorganizowanym przez gminę.

Rada gminy nie tylko może umożliwić przyjmowanie w PSZOK ww. odpadów, ale także wprowadzić ograniczenia. Uchwała bowiem:

określa (obligatoryjnie) rodzaje przyjmowanych odpadów niestanowiących odpadów komunalnych oraz

może (fakultatywnie) określić maksymalną masę lub liczbę sztuk tych odpadów przyjmowanych z gospodarstwa rolnego lub od właścicieli nieruchomości nieobjętych systemem odbierania odpadów komunalnych zorganizowanym przez gminę.

