Strona główna » Sektor publiczny » Finanse » Podatki i opłaty » KSeF i fakturowanie ustrukturyzowane w samorządach. Na co się przygotować?

KSeF i fakturowanie ustrukturyzowane w samorządach. Na co się przygotować?

18 grudnia 2025, 11:28
Radosław Kowalski
Radosław Kowalski
KSeF
KSeF
Krajowy System e-Faktur to system teleinformatyczny, z którego już niebawem będą musieli korzystać wszyscy krajowi podatnicy polskiego podatku od towarów i usług. Jednak nie jest to cały krąg podmiotowy stosowania KSeF.

KSeF w jednostkach samorządu terytorialnego

Warto pamiętać, iż również podmioty (inne niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) niebędące podatnikami VAT – w tym instytucje samorządowe, kultury czy nawet urzędy obsługujące organy – będą „klientami” tego systemu. Podobnie jednostki organizacyjne JST – mimo że nie mają one samodzielnej podmiotowości w VAT – będą musiały przyjmować, a w przypadku, gdy są podatnikami VAT (również zwolnionymi) – wystawiać faktury ustrukturyzowane. Wszystko to wymaga odpowiedniego przygotowania w zakresie organizacyjnym, infrastrukturalnym, prawnym i proceduralnym.

Ważne

Krajowy System e-Faktur to teleinformatyczny system prowadzony przez Szefa KAS, zawierający dane administrowane przez ten organ. System ma liczne funkcjonalności, które w sposób ogólny można określić jako dotyczące faktur ustrukturyzowanych, służące przetwarzaniu i archiwizacji danych w nich zawartych. Wszystko to – jak wiele ostatnich zmian podatkowych – profilowane jest w głównej mierze na uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie VAT.

Faktury ustrukturyzowane

Chociaż zwykło się mówić o obowiązku wdrożenia i stosowania „KSeF”, to w praktyce pod tym hasłem kryje się nie tylko zagadnienie implementacji systemu informatycznego nazwanego Krajowym Systemem e-Faktur, ale również obowiązek stosowania – tak dla wystawiania, jak i odbierania – faktur ustrukturyzowanych.

Faktura ustrukturyzowana – dokument podatkowy, a dokładniej faktura wystawiana przez podatnika przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, a któremu to dokumentowi został nadany numer KSeF.

W praktyce oznacza to wystawienie faktury w zewnętrznym programie (w zależności od okoliczności: komercyjnym lub bezpłatnym, zapewnionym przez resort finansów), a następnie przesłanie go do Krajowego Systemu e-Faktur celem nadania mu numeru KSeF – i tym samym dostarczenia go do adresata (o ile prawodawca nie przewidział innej drogi dostarczenia – ale to raczej wyjątkowe przypadki i o nich niżej).

Wysyłka może być realizowana w interaktywnym procesie fakturowania, czyli przy bieżącym połączeniu online z systemem resortowym, jak również w modelu wysyłki wsadowej. Istotą tej ostatniej (zresztą wyraźnie rekomendowanej przez Ministerstwo Finansów) jest przesłanie jednocześnie (w ramach jednej sesji) wielu uprzednio przygotowanych i zmagazynowanych w jednej paczce faktur – a raczej plików w formacie .xml, które po ich walidacji i nadaniu im numeru KSeF będą fakturami ustrukturyzowanymi (zestawem plików xml zawierających dokumenty wystawione w ramach procesu fakturowania ustrukturyzowanego). W przypadku podmiotów instytucjonalnych – w tym jednostek organizacyjnych JST, instytucji budżetowych, urzędów, jednostek administracji itp. – fakturowanie, gdy już będzie dokonywane, z pewnością będzie realizowane za pomocą oprogramowania komercyjnego.

(...)

Materiał powstał na podstawie artykułu Radosława Kowalskiego, opublikowanego w Gazecie Samorządu i Administracji

Przeczytaj pełną wersję artykułu w serwisie INFORLEX»

Więcej podobnych treści znajdziesz na inforlex.pl

Podstawa prawna

art. 106ba, art. 106e ust. 1 pkt 26–27, art. 106ga, art. 106gb ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 775; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1203) – w brzmieniu obowiązującym od 1 lutego 2026 r.

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Klasyfikacja udziału kierownika jednostki w konferencji. Paragraf § 441 czy § 470?
Klasyfikacja udziału kierownika jednostki w konferencji. Paragraf § 441 czy § 470?
Jak klasyfikować dochody z tytułu przekazania elektrośmieci? RIO wyjaśnia
Jak klasyfikować dochody z tytułu przekazania elektrośmieci? RIO wyjaśnia
KSeF a jednostki budżetowe niebędące podatnikami VAT
KSeF a jednostki budżetowe niebędące podatnikami VAT
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Sektor publiczny
KSeF i fakturowanie ustrukturyzowane w samorządach. Na co się przygotować?
18 gru 2025

Krajowy System e-Faktur to system teleinformatyczny, z którego już niebawem będą musieli korzystać wszyscy krajowi podatnicy polskiego podatku od towarów i usług. Jednak nie jest to cały krąg podmiotowy stosowania KSeF.
Jeden PSZOK na 50 000 mieszkańców? Szykują się zmiany w gminach
18 gru 2025

W PSZOK będzie można przyjmować odpłatnie nowe rodzaje odpadów. Rady gmin otrzymają możliwość wprowadzenia ulg dla osób starszych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. To tylko niektóre zmiany, jakie ma wprowadzić nowelizacja ustawy czystościowej.

13 mld zł na program modernizacji służb MSWiA w latach 2026-2029. Większość na inwestycje budowlane, sprzęt oraz nowe etaty w Policji, Straży Granicznej i PSP
16 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki podpisał 15 grudnia 2025 r. ustawę wprowadzającą program modernizacji służb MSWiA na lata 2026-2029. Zakłada ona przekazanie na ten cel 13 mld zł. Do Policji trafi 7,3 mld zł, z czego największa część zostanie przeznaczona na inwestycje budowlane i remonty.
Ponowny wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 roku. Kto musi złożyć?
15 gru 2025

Kto musi złożyć ponowny wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 r.? Czym skutkuje błąd we wniosku bądź niezłożenie go?

Sytuacja budżetowa odbije się czkawką w sądownictwie? Uchwalony budżet na 2026 r. przewiduje dla Sądu Najwyższego ok. 7% mniej środków niż zakładał przedłożony projekt
16 gru 2025

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska publikuje sprzeciw wobec cięć budżetowych w planie finansowym Sądu Najwyższego na 2026 rok. Względem przedłożonego przez SN projektu dochodów i wydatków, środki przegłosowane przez posłów dla Sądu Najwyższego w ustawie budżetowej są niższe o ok. 7%. To ma oznaczać, że nie zostały zagwarantowane środki na planowaną działalność SN w 2026 r.
Nie tylko „rury i oczyszczalnie”: FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa - szansa na prawdziwie nowoczesną gospodarkę wodno-ściekową. Jak uzyskać dotację?
12 gru 2025

Nowy nabór FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa to nie tylko dotacje na kanalizację i oczyszczalnie. To okazja, żeby uporządkować całą gospodarkę wodno-ściekową w aglomeracjach ≥ 15 000 RLM, wzmocnić odporność na zmiany klimatu, ograniczyć koszty energii i straty wody – z dofinansowaniem nawet do 70% kosztów kwalifikowanych.

Twierdza Wrocław bez tarczy. Jak miasto stało się bazą NATO, ale nikt nie pomyślał o ludziach
15 gru 2025

Historia zna już jedno hasło: Festung Breslau - twierdza Wrocław, miasto zamienione w punkt oporu bez oglądania się na los cywilów. Dziś nie ma wojny i nikt nie buduje barykad na ulicach, ale w dziwnie znajomy sposób Wrocław znowu staje się twierdzą. Tym razem logistyczną bazą NATO. Różnica jest taka, że dziś mieliśmy czas, aby pomyśleć o bezpieczeństwie mieszkańców. I nie zrobiliśmy z tym nic.
Najdroższe śmieci w Polsce? Jak wrocławianie dopłacają do dumpingu cenowego na innych rynkach
12 gru 2025

Wrocław od kilku lat znajduje się w ścisłej czołówce najdroższych miast w Polsce pod względem opłat za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Tłem obecnej drożyzny był głośny, ciągnący się miesiącami przetarg na obsługę systemu, w którym złożone przez firmy oferty przekroczyły możliwości finansowe miasta – roczne koszty miały sięgnąć ponad 500 mln zł, czyli około 300 mln zł więcej niż w poprzednim budżecie. Oferenci wysłali około 250 pytań dotyczących specyfikacji, złożono kilkadziesiąt odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarg, które do dziś rozstrzygane są przez sądy. Unieważnienie przetargu uratowało wrocławian przed natychmiastową, drastyczną podwyżką, ale na pewno nie rozwiązało problemu.

Inwestycje infrastrukturalne. Nie ma tuneli drogowych i kolejowych bez inżynierów i narzędzi geodezyjnych [WYWIAD]
11 gru 2025

Praktyka zawodowa geodety jest służbą publiczną, bardzo ważną w kontekście projektów infrastrukturalnych, realizowanych przy współudziale specjalistów innych branż, m.in. inżynierów budownictwa, transportu, energetyki, hydrotechniki czy tunelowania. Dr hab. inż. Tomasz Lipecki z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, członek Komitetu Naukowego GeoConnect Expo – międzynarodowych, targów geodezyjnych, które odbędą się 14-15 kwietnia 2026 w Kielcach, o roli geodezji w projektach infrastrukturalnych oraz o istocie i misji zawodu geodety rozmawia z Wiceprezesem Geodezyjnej Izby Gospodarczej Dariuszem Tomaszewskim z firmy GEOPRZEM.
W urzędach dodatkowe 13 dni urlopu. Do wykorzystania w 6 miesięcy. I 2 modele skróconego czasu pracy
10 gru 2025

Mniej godzin w pracy i dłuższe urlopy dla pracowników samorządowych oraz inwestycje w nowe technologie usprawniające obsługę mieszkańców planują jednostki samorządu terytorialnego w ramach pilotażu skróconego czasu pracy.
