REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Zdrowie » Zdarzenia niepożądane w polskich szpitalach – raport Rzecznika Praw Pacjenta

Zdarzenia niepożądane w polskich szpitalach – raport Rzecznika Praw Pacjenta

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 września 2025, 07:41
Anna Ślefarska-Sarapata
Anna Ślefarska-Sarapata
radca prawny specjalizujący się w prawie medycznym i farmaceutycznym
szpital
Zdarzenia niepożądane w polskich szpitalach – raport Rzecznika Praw Pacjenta
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

16 września 2025 r. Rzecznik Praw Pacjenta opublikował raport zatytułowany "Gromadzenie i analiza informacji o zdarzeniach niepożądanych w polskich szpitalach". Celem raportu jest analiza tego, jak podmioty lecznicze zarządzają zdarzeniami niepożądanymi i zbierają na ten temat dane. Jest to pierwsza tego typu analiza sposobu rejestrowania i zarządzania zdarzeniami niepożądanymi.

RPP przedstawił również propozycję w zakresie jednolitej klasyfikacji zdarzeń niepożądanych. Opracowanie klasyfikacji zdarzeń niepożądanych ma wesprzeć podmioty lecznicze w dążeniu do poprawy jakości w opiece zdrowotnej i zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta.

REKLAMA

REKLAMA

Ile szpitali przekazało dane?

Raport powstał na podstawie dwóch badań przeprowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W pierwszym z nich Rzecznik Praw Pacjenta, zaprosił do uczestniczenia w badaniu ankietowym wszystkie szpitale w Polsce. Ankietę wypełniło 400 podmiotów leczniczych. Drugie z badań zostało przeprowadzone przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Tę ankietę wypełniło 59 podmiotów leczniczych.

Skąd obowiązek rejestrowania zdarzeń niepożądanych?

Obowiązek gromadzenia informacji o zdarzeniach niepożądanych został wprowadzony na podstawie ustawy o jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Wszystkie podmioty lecznicze posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia zostały zobowiązane do wdrożenia do 30 czerwca 2024 r. wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem.

Niektóre z podmiotów medycznych dane o zdarzeniach medycznych gromadziły już wcześniej. Jak wynika z raportu, najwcześniejsza wskazana data, kiedy zaczęto gromadzić dane o zdarzeniach niepożądanych, to 1994 rok. W tym samym roku utworzono Centrum Monitorowania Jakości. Istotny wzrost liczby podmiotów deklarujących gromadzenie informacji o zdarzeniach niepożądanych nastąpił od 2009 r. wraz z określeniem standardów akredytacyjnych przez Centrum Monitorowania Jakości.

REKLAMA

Czym jest zdarzenie niepożądane?

Zdarzenia niepożądane zgodnie z definicją ustawową to zdarzenie zaistniałe w trakcie udzielania lub w efekcie udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, powodujące lub mogące spowodować negatywny skutek dla zdrowia lub życia pacjenta, w szczególności zgon, uszczerbek na zdrowiu lub rozstrój zdrowia, chorobę, zagrożenie życia, konieczność hospitalizacji albo jej przedłużenia, a także uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia płodu. Nie stanowi zdarzenia niepożądanego zdarzenie, którego skutek jest przewidywanym skutkiem prawidłowo udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W teorii każde zdarzenie niepożądane powinno być zgłaszane i analizowane. Jak wynika m. in. z informacji przedstawionych w raporcie rzeczywistość jest jednak inna.

Dlaczego nie wszystkie zdarzenia są zgłaszane?

Szpitale zidentyfikowały różne przyczyny trudności w zgłaszaniu zdarzeń niepożądanych. W ankietach wskazywano na różne czynniki takie jak: emocjonalne obawy przed konsekwencjami, niedostateczna wiedza pracowników na temat zdarzeń niepożądanych, brak odpowiedniego systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych, zwracanie się przez organy ścigania do podmiotów o udostępnianie informacji o zdarzeniach niepożądanych.

Co wynika z raportu?

Wnioski płynące z raportu nie napawają optymizmem. Każdy z badanych szpitali zbierał informacje na temat zdarzeń niepożądanych, jednak sposób ich rejestracji, monitorowania i analizowania był różny, przez co nieporównywalny i niespójny. Brak standaryzacji prowadzi do trudności w identyfikowaniu trendów i wdrażaniu jednolitych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pacjentów. Antidotum na wskazywane problemy mógłby stanowić centralny rejestr.

Duża liczba szpitali zbiera zgłoszenia w formie papierowej, co może utrudniać raportowanie. Niewielki odsetek szpitali posiada poprawnie działający system rejestracji zdarzeń niepożądanych.

Ponadto, na co wskazano w raporcie, liczba zgłoszeń na temat zdarzeń niepożądanych w polskich szpitalach jest wyjątkowo niska. Niewielka liczba zgłoszeń wcale nie powinna stanowić powodu do dumy. Niezgłaszanie zdarzeń niepożądanych odbiera bowiem szanse na wdrożenia realnych działań zaradczych. Można to porównać do efektu góry lodowej. Widzimy tylko część zagrożeń, a całe mnóstwo jest ukrytych gdzieś pod powierzchnią.

Poza zebraniem informacji o zdarzeniu niepożądanym równie ważna jest analiza, postawienie wniosków, a następnie monitorowanie. Wszystko to tworzy możliwość skutecznego przeciwdziałania zdarzeniom niepożądanym.

Należy docenić to, iż opracowanie w postaci raportu powstało. Wnioski płynące z raportu powinny zostać wykorzystane w dalszych działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów, usprawnienie procesów zgłaszania zdarzeń niepożądanych oraz wdrażaniu skutecznych narzędzi do monitorowania i analizy.

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Autopromocja

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

oprac. Iga Leszczyńska
Powiązane
Szczepienia przeciw COVID-19 od 22 września 2025. Jak się zapisać i kto może skorzystać?
Szczepienia przeciw COVID-19 od 22 września 2025. Jak się zapisać i kto może skorzystać?
Wzrosną maksymalne stawki wynagrodzeń samorządowców
Wzrosną maksymalne stawki wynagrodzeń samorządowców
Wynagrodzenia lekarzy rosną szybciej niż finansowanie z NFZ. Szpitale apelują o zawieszenie ustawy podwyżkowej na 2 lata
Wynagrodzenia lekarzy rosną szybciej niż finansowanie z NFZ. Szpitale apelują o zawieszenie ustawy podwyżkowej na 2 lata
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: Źródło zewnętrzne
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zdarzenia niepożądane w polskich szpitalach – raport Rzecznika Praw Pacjenta
29 wrz 2025

16 września 2025 r. Rzecznik Praw Pacjenta opublikował raport zatytułowany "Gromadzenie i analiza informacji o zdarzeniach niepożądanych w polskich szpitalach". Celem raportu jest analiza tego, jak podmioty lecznicze zarządzają zdarzeniami niepożądanymi i zbierają na ten temat dane. Jest to pierwsza tego typu analiza sposobu rejestrowania i zarządzania zdarzeniami niepożądanymi.
Wynagrodzenia lekarzy rosną szybciej niż finansowanie z NFZ. Szpitale apelują o zawieszenie ustawy podwyżkowej na 2 lata
25 wrz 2025

Polska Federacja Szpitali (PFSz) zaapelowała do Ministra Zdrowia oraz Parlamentarzystów o zawieszenie na 2 lata ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (tzw. Ustawa podwyżkowa). Celem PFSz nie jest ograniczanie wynagrodzeń pracowników, lecz ochrona pacjentów i zapewnienie ciągłości świadczeń. Mechanizm automatycznej waloryzacji, oparty na średnim wynagrodzeniu w gospodarce, spowodował w ostatnich latach, że koszty płac rosły szybciej niż finansowanie ze strony NFZ. W konsekwencji szpitale coraz częściej stawały przed dramatycznym wyborem – albo regulować wynagrodzenia, albo ograniczać leczenie pacjentów - pisze Michał Dybowski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zrównoważonego Rozwoju Polskiej Federacji Szpitali, Forum Ekspertów Ad Rem.
Alimenty dla dziecka – czy MOPS może wystąpić w powództwem?
25 wrz 2025

Czy do wytaczania na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne może być uprawniony dyrektor miejskiego ośrodka pomocy społecznej?

Kultura w cieniu kryzysu. Nowa ustawa a ochrona dóbr kultury
25 wrz 2025

Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej z grudnia 2024 r. kojarzy się przede wszystkim z bezpieczeństwem ludzi. Jednak jej przepisy pokazują jasno: życie i kultura to nierozerwalna całość. Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych stała się obowiązkiem systemowym, a nie tylko dobrą praktyką.

REKLAMA

Wzrosną maksymalne stawki wynagrodzeń samorządowców
24 wrz 2025

Zgodnie z nowym rozporządzeniem maksymalny poziom wynagrodzeń m.in. wójtów, burmistrzów, skarbników czy marszałków województw wzrośnie o ok. 5 procent.
ZUS zaprasza na Dni Seniora 2025. Bezpłatne warsztaty, konsultacje i atrakcje w całej Polsce
24 wrz 2025

Październik upłynie pod znakiem edukacji, integracji i aktywizacji seniorów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z partnerami organizuje ogólnopolskie Dni Seniora 2025 ph. "Świadome decyzje – bezpieczny senior". W programie znalazły się spotkania z ekspertami, warsztaty tematyczne i wydarzenia kulturalne.
Szczepienia przeciw COVID-19 od 22 września 2025. Jak się zapisać i kto może skorzystać?
19 wrz 2025

Coraz więcej lekarzy alarmuje o rosnącej liczbie zachorowań na COVID-19. W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia uruchamia od 22 września 2025 r. program bezpłatnych szczepień dla wszystkich od 6. miesiąca życia. Wystarczy sprawdzić swoje e-skierowanie i umówić się na wizytę w przychodni lub aptece. Wyjaśniamy, kto powinien szczególnie rozważyć szczepienie, jak wygląda rejestracja i jaką szczepionką będą wykonywane dawki przypominające.
Rewolucja w liczeniu stażu pracy. Samorządy muszą przygotować się na zmiany od stycznia 2026 roku
19 wrz 2025

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy, która diametralnie zmienia sposób liczenia pracowniczego stażu pracy. Od 1 stycznia 2026 roku do stażu, od którego zależą uprawnienia pracownicze, będzie można wliczyć m.in. okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz świadczenia usług na podstawie niektórych umów cywilnoprawnych.

REKLAMA

MSWiA: Schrony w Polsce. Stan na dziś (1000 obiektów) i plany na przyszłość wydania 5 mld zł na schrony
18 wrz 2025

Polska przygotowuje się na ewentualny konflikt zbrojny tworząc sieć schronów. Środki przeznaczone na to wynoszą 5 mld zł.
Podlaski Bon Turystyczny. Czy w 2026 roku będzie kontynuacja popularnego programu?
18 wrz 2025

Zarząd województwa podlaskiego chce, by w budżecie na 2026 rok znalazły się środku na kontynuację programu Podlaski Bon Turystyczny. W trzech turach popularnego programu turyści wygenerowali 13 tys. 921 bonów. Najchętniej korzystali z tego mieszkańcy województw: mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego.

REKLAMA