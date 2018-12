Już można korzystać z mLegitymacji szkolnej

Publikujemy informację Ministerstwa Cyfryzacji:

Za nami pilotaż. Czas na realizację. Halinów to pierwsza gmina w Polsce, w której uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji, czyli legitymacji szkolnej w wersji mobilnej, w telefonie komórkowym. Od dziś wszystkie zainteresowane szkoły mogą zgłaszać chęć przystąpienia do projektu.

Zdjęcia i komunikat na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/mlegitymacja-szkolna-akcja-realizacja

Podpisanie porozumienia pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a szkołą - to konieczny warunek do tego, by uczniowie danej placówki mogli korzystać z mLegitymacji. Pierwszy taki dokument podpisali w czwartek minister cyfryzacji Marek Zagórski i Lidia Kołakowska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie (woj. mazowieckie). A to oznacza, że uczniowie tamtejszej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego lada moment będą używać elektronicznej wersji legitymacji szkolnej.

Zawsze pod ręką

Przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacja to część aplikacji mObywatel. "To bezpieczne, nowoczesne i bezpłatne narzędzie, które nie tylko ułatwi życie uczniom, ale powinno też spodobać się rodzicom" - powiedział w trakcie czwartkowej konferencji prasowej minister cyfryzacji Marek Zagórski. "mLegitymacja powinna rozwiązać odwieczny rodzinny problem - ciężko będzie zostawić ją w domu. Mało który młody człowiek nie pamięta przecież o zabraniu telefonu komórkowego. Co więcej, mLegitymację będzie można zainstalować w telefonie rodzica" - dodał.

Wdrożenie mLegitymacji poprzedziły wielomiesięczne testy i pilotaże systemu. Rozwiązanie było testowane nie tylko w Halinowie, ale też w szkołach w Siedlcach i Żyrardowie. Ma ona również umocowanie prawne - jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Podstawa do zniżek

"mLegitymacja szkolna, identycznie jak papierowa wersja dokumentu, poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek" - przypomniał szef Ministerstwa Cyfryzacji. "Uczniowie mogą z niej korzystać w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z +tradycyjnych+ dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina" - dodał Marek Zagórski.

mLegitymacja szkolna to bezpieczne, trudne do podrobienia narzędzie, umożliwiające weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w papierowej legitymacji.

Można ją zweryfikować wizualnie - posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

Co jest w środku?

W mLegitymacji zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w "tradycyjnych" dokumentach:

- imię i nazwisko ucznia,

- numer legitymacji,

- datę wydania,

- termin ważności,

- status użytkownika (uczeń),

- datę urodzenia,

- PESEL,

- adres zamieszkania,

- nazwę i adres szkoły.

Aby uruchomić mLegitymację uczniowie muszą posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.

Dla wszystkich

mLegitymacje szkolne mogą być wydawane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Wskazówki dla szkół

W najbliższym czasie przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji podpiszą porozumienia z dyrektorami kolejnych szkół, które wyraziły chęć przystąpienia do projektu. Czekamy na Wasze zgłoszenia! Co zrobić, by także w Twojej szkole/szkole Twojego dziecka można było otrzymać mLegitymację? Pierwszy krok - zgłoś się do nas wypełniając FORMULARZ.

Drugi - to podpisanie wspomnianego porozumienia. Trzeci - przekazanie przez szkołę danych potrzebnych do uruchomienia systemu. Po dokonaniu formalności upoważnione, wskazane przez szkołę osoby, otrzymają dostęp do dedykowanego portalu umożliwiającego wystawianie i obsługę mLegitymacji.

Studenci, czas na Was!

mLegitymacja szkolna to nie wszystko nad czym pracujemy. Nie zapominamy o studentach. Na Politechnice Wrocławskiej oraz Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach trwa pilotaż mLegitymacji studenckiej. Podobnie jak mLegitymacja szkolna będzie ona uzupełnieniem standardowych form - papierowych lub plastikowych kart.