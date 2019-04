Strajk nauczycieli 2019: Kiedy strajk jest niedopuszczalny

W niniejszym artykule wyjaśnimy czym jest strajk i kiedy jest niedopuszczalny. Odpowiedzi należy szukać w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Przedmiotem sporu zbiorowego pracowników z pracodawcą mogą być:

reklama reklama



Warunki pracy,

Płace,

Świadczenia socjalne,

Prawa oraz wolności związkowe.

Etapami sporu zbiorowego są rokowania, mediacje oraz arbitraż. Zanim strajk zostanie podjęty mamy do czynienia z etapami sporu, o których mowa w zdaniu poprzednim. Strajk można traktować jako ostatni etap sporu zbiorowego.

Ze sporem zbiorowym zaczynamy mieć do czynienia w momencie wystąpienia przez podmiot reprezentujący interesy pracownicze do pracodawcy z żądaniami. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracodawca podejmuje niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia, zawiadamiając równocześnie o powstaniu sporu właściwego okręgowego inspektora pracy.

Jeżeli rokowania nie zakończą się porozumieniem strony sporządzają protokół, w którym wskazują swoje stanowiska.

Zobacz: Pracownicy

Kolejnym etapem jest mediacja. Dochodzi do niej jeżeli strona, która wszczęła spór, podtrzymuje zgłoszone żądania, spór ten prowadzony jest przez strony z udziałem osoby dającej gwarancję bezstronności. Jeżeli po zakończeniu mediacji nie dojdzie do porozumienia strona, która wystąpiła z żądaniem przystępuje do przygotowania strajku. Należy pamiętać, że udział w strajku jest dobrowolny. Polega on na zbiorowym wstrzymaniu się zatrudnionych od wykonywania pracy. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych określono sytuacje, w których strajk jest niedopuszczalny.

Kiedy strajk jest niedopuszczalny?

Strajkować nie mogą pracownicy zatrudnieni w administracji rządowej oraz samorządowej. Podobnie jest z pracownikami sądów i prokurator. Z prawa do strajku nie mogą skorzystać także zatrudnieni w organach władzy państwowej.

Zgodnie z przepisami omawianej w niniejszym artykule ustawy niedopuszczalne jest zorganizowanie strajku w:

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Agencji Wywiadu,

Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,

Służbie Wywiadu Wojskowego,

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,

Służbie Ochrony Państwa, w jednostkach Policji i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

Służby Więziennej,

Straży Granicznej,

Straży Marszałkowskiej,

Krajowej Administracji Skarbowej, w których pełnią służbę funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej,

jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej.

Należy podkreślić, że strajkować mogą wszyscy pracownicy szkoły. Nie ma znaczenia czy należą do związku, czy też nie.