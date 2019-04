Strajk nauczycieli 2019 r. – co z dziećmi?

Zdecydowana większość nauczycieli twierdzi, że podwyżki zapowiadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej są za niskie. Już 8 kwietnia 2019 r. ma rozpocząć się strajk. Od stycznia 2019 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych prowadzą procedury sporu zbiorowego. Jak podaje Związek Nauczycielstwa Polskiego w strajku ma wziąć udział 79,5 % przedszkoli oraz szkół z całej Polski.

Rodzice młodszych dzieci (do lat 8) w sytuacji, gdy szkoła lub przedszkole będą zamknięte mogą wziąć wolne. Podkreślić należy, że rodzicowi przysługuje wówczas zasiłek opiekuńczy wypłacany przez ZUS. Już 3 kwietnia 2019 r. dyrektorzy placówek otrzymają informację ilu pracowników przystępuje do strajku. Może zdarzyć się, że wszyscy przystąpią do strajku. Wówczas dyrektor nie będzie miał wyjścia i będzie musiał podjąć decyzję o zamknięciu placówki. Co z dziećmi w takiej sytuacji?

Odpowiedź znajduje się w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z art. 32 ustawy o której mowa w zdaniu poprzednim:

Art. 32 Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje matce lub ojcu dziecka w wieku do ukończenia 8 lat. O zasiłek starać się może rodzic objęty ubezpieczeniem chorobowym. Podkreślić należy może to być zarówno ubezpieczenie obowiązkowe, jak i dobrowolne.

Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest w wysokości 80% wynagrodzenia rodzica. Aby go otrzymać należy złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem (druk Z-15A).

Jest to ten sam wniosek, który rodzic wypełnia opieki nad chorym dzieckiem. We wniosku poza danym osobowymi rodziców oraz dziecka należy złożyć kilka oświadczeń, mianowicie: