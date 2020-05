Kolejne 180 mln zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli

W ostatnim czasie udało się przekazać już 187 mln zł w ramach programu „Zdalna szkoła” na wsparcie nauki zdalnej. W tym tygodniu uruchamiamy program „Zdalna szkoła+”, czyli kolejne dofinansowanie w wysokości 180 mln zł! Tym razem samorządy będą mogły starać się o większe wsparcie, od 35 tys. zł do 165 tys. zł. W programie „Zdalna szkoła” było to od 35 do 100 tys. zł.

Kryterium dofinansowania będzie liczba rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia. Jedyna różnica w stosunku do wcześniejszego programu jest taka, że pieniądze otrzymają tylko gminy. W programie „Zdalna szkoła” mogły wziąć udział zarówno gminy i powiaty.

Dofinasowanie będzie dotyczyło, podobnie jak przy poprzednim programie, zakupu zarówno komputerów, laptopów, ale także oprogramowanie, ubezpieczenia sprzętu, mobilnego dostępu do internetu lub innych uzasadnionych wydatków związanych ze zdalną nauką (np. akcesoria).

W ogłoszonym pod koniec marca programie „Zdalna szkoła” wnioski o dofinansowanie złożyło 2731 spośród 2790 samorządów (98%). Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Więcej informacji na www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola

Program rządowy Aktywna tablica

W latach 2017 – 2019 realizowany był rządowy projekt rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Program adresowany był do wszystkich szkół podstawowych, a jego cel to:

wyposażenie lub doposażenie zakwalifikowanych do programu szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK;

zapewnienie uczniom z zakwalifikowanych do programu szkół podstawowych dostępu do pomocy dydaktycznych, w szczególności tablic interaktywnych z projektorem, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku lub interaktywnych monitorów dotykowych do kształcenia kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie posługiwania się TIK oraz do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych;

zapewnienie uczniom, a także ich nauczycielom, szkoleń umożliwiających efektywne korzystanie z tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych.

Na zakup pomocy dydaktycznych szkoły mogły otrzymać maksymalnie kwotę 14 tys. zł. Organ prowadzący szkołę miał obowiązek wnieść minimalny wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł.

W ramach programu szkoły podstawowe doposażyły się w szczególności w: tablice interaktywne, projektory, głośniki, interaktywne, a także monitory dotykowe.

Łącznie w latach 2017-2019 na program „Aktywna tablica” przeznaczono kwotę ponad 163 mln zł z budżetu państwa, co oznacza wsparcie dla 12 016 szkół podstawowych w kraju i za granicą.

W roku 2020 planowane się uruchomienie kolejnej edycji programu. Trwają prace nad jego ostatecznym kształtem.