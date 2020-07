Zamknięcie przedszkola publicznego na czas wakacji

W czasie ferii i wakacji letnich, szkoły nie pracują i są zamknięte dla uczniów. Nauczyciele w tym czasie przebywają na urlopach. Z kolei przedszkola, będące jednostkami nieferyjnymi powinny w tym czasie normalnie funkcjonować, ponieważ są placówkami całorocznymi i mogą być zamknięte tylko w warunkach wskazanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649 z poźn. zm.).

Paragraf 12 tego rozporządzenia wyraźnie stanowi, że przedszkole działa przez cały rok szkolny. Przerwy w jego pracy mogą być ustalone przez organ prowadzący przedszkole. Najczęściej jest nim gmina lub powiat, na terenie którego przedszkole ma siedzibę.





Oferta specjalna: Pakiet książek – Nowa matryca stawek VAT Towary i Usługi z programem INFORLEX PKWiU + CN, stawki VAT i WIS na 2 m-ce

Przerwa taka może być ustalona na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola lub dyrektora przedszkola i rady rodziców przedszkola. Jeżeli dyrektor przewiduje, że w wakacje będzie miał znikome zapotrzebowanie rodziców na opiekę nad dziećmi może zawnioskować wraz z radą rodziców o ustanowienie przerwy.

Organ prowadzący przedszkole nie musi jednak przychylać się do wniosku dyrektora i uprawnionej rady. Jeżeli jego przedstawiciele stwierdzą w toku przeprowadzonej analizy, że na terenie gminy w okresie wakacji może zabraknąć miejsc przedszkolnych, to mogą wniosek dyrektora i rady rozpatrzyć negatywnie.

Przerwa w pracy przedszkola, o której mówią przepisy może być wyznaczona niekoniecznie w wakacje, choć wtedy zainteresowanie rodziców edukacją przedszkolną jest z pewnością mniejsze. Wyznaczanie jej w okresie wakacyjnym jest wygodne dla dyrektorów i organów prowadzących, gdyż umożliwia w miarę sprawne przeprowadzenie remontów lub modernizacji placówki.

Dlatego też, ze względów organizacyjnych, związanych z mniejszym zainteresowaniem wychowaniem przedszkolnym bardzo często na terenie gminy wyznacza się w okresie wakacji przedszkola pełniące tzw. dyżur wakacyjny. Wówczas otwiera się jedno lub dwa przedszkola usytuowane na terenie np. osiedla.

Przerwy w pracy przedszkoli ustalane są na miesiące wakacyjne również z uwagi na konieczność zrealizowania przez nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi swojego prawa do urlopu. Podkreślić należy, że ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) nie nakazuje nauczycielom jednostek nieferyjnych wykorzystania urlopu w wakacje czy ferie. Art. 64 ust. 3 tej ustawy wskazuje, że nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, a więc również w przedszkolach, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Niekoniecznie musi to by urlop w czasie ferii lub wakacji. Dyrektor jednostki, mając świadomość tego, że musi zapewnić ciągłość jej funkcjonowania, zobowiązany jest do sporządzenia planu urlopów, uwzględniającego konieczność pracy również w czasie zwyczajowo dla nauczycieli wolnym.

Ten rok jest specyficzny, gdyż epidemia koronowirusa wymusiła zamknięcie przedszkoli już w marcu. Pomimo poluzowania obostrzeń, placówki w wielu miastach nadal są zamknięte. Taką możliwość dają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166).

Zaś wszędzie tam, gdzie sytuacja epidemiologiczna jest stabilna rodzice mogą próbować za pośrednictwem rady rodziców przenieść przerwy w pracy przedszkoli na terminy późniejsze, dla wszystkich dogodne.