Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół i przedszkoli – ujęcie praktyczne

Dzień 30 czerwca 2020 r. był w bieżącym roku budżetowym dniem pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla szkół i przedszkoli. Wobec tego większość jednostek samorządu terytorialnego wykonała już swój obowiązek ustawowy i opublikowała w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w poszczególnych typach jednostek systemu oświaty.

Zmiana wysokości podstawowej kwoty dotacji pociąga za sobą konieczność zaktualizowania kwoty dotacji przyznawanych dla konkretnych jednostek systemu oświaty funkcjonujących na terenie danej j.s.t. i generuje pytania organów prowadzących te jednostki o prawidłowość dokonanej aktualizacji. Tematem tego artykułu jest przedstawienie podstawowych problemów praktycznych związanych z mechanizmem aktualizowania dotacji zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 17 – dalej: „ufzo”).





I. Wyrównanie dotacji wskutek aktualizacji

Aby zrozumieć problematykę mechanizmu wyrównywania dotacji, także pod kątem nieprawidłowości, jakie stają się udziałem niektórych j.s.t w Polsce, należy przedstawić krótki rys historyczny tego uregulowania.

Podstawę prawną do aktualizowania dotacji w trakcie roku budżetowego dał art. 78c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm. – dalej: „uso”) dodany przez art. 1 pkt 69 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.1010) zmieniającej uso z dniem 1 stycznia 2017 r. Dopiero zatem od roku budżetowego 2017 istniała prawna (oparta o regulację ustawową) możliwość aktualizowania stawki dotacji. Przepis art. 78c ust.6 uso stanowił o tym, że zaktualizowana podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-9 i art. 79a ust. 1, obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca roku budżetowego następującego po miesiącu, w którym dokonano aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.

Należy w tym miejscu wskazać, że ww. ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.1010) nie przewidywała mechanizmu wyrównania dotacji zgodnie z aktualizacją dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Ówcześnie obowiązujący art. 78d ust. 2 uso przewidywał co prawda obowiązek wyrównania dotacji w wyniku dokonania aktualizacji, jednak wyraźnie wskazano, że dotyczy on jedynie dotacji dla jednostek publicznych (regulowanej w art. 80 uso, do którego to przepisu ww. art. 78d ust. 2 uso odsyła).