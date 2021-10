Pieniądze dla szkół na sprzęt, wycieczki oraz książki

Pieniądze dla szkół. Jeszcze w tym roku szkoły otrzymają 125 mln złotych na zakup sprzętu multimedialnego, nowości wydawniczych do bibliotek oraz dofinansowanie do wyjazdów i wycieczek.

Środki na te cele będą pochodziły z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, programu „Aktywna tablica” oraz przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Priorytet 3 NPRCz 2.0.), który realizuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, przekazaliśmy wojewodom już 20 mln zł. Środki te mogą być przeznaczone na zakup książek do przedszkoli, bibliotek szkolnych i pedagogicznych, a także na realizację działań promujących czytelnictwo. W 2021 r. dofinansowanie trafi do 3 424 placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych.

Obecnie trwa nabór wniosków na rok 2022. Do 31 października br. dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych składają wnioski do swoich organów prowadzących. Te z kolei mogą przekazywać wnioski do wojewodów do 20 listopada br. Na realizację Priorytetu 3 NPRCz 2.0. na 2022 rok w budżecie państwa zarezerwowano kwotę prawie 30 mln zł (29,6 mln zł).

Celem programu jest wzrost czytelnictwa oraz rozwój bibliotek. W ramach Priorytetu 3 NPRCz 2.0. wsparcie mogą otrzymać:

placówki wychowania przedszkolnego – na zakup książek dla dzieci oraz działania promujące czytelnictwo,

szkoły i biblioteki pedagogiczne – na zakup książek i elementów wyposażenia do bibliotek oraz działania promujące czytelnictwo.

Działania realizowane w ramach Priorytetu 3 NPRCz 2.0. pozwalają na wzmocnienie potencjału przedszkoli, bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzrost atrakcyjności ich zbiorów.

Program „Aktywna tablica”

Prawie 3 tys. szkół (2 955) otrzyma środki na sprzęt multimedialny w ramach programu „Aktywna tablica 2021”. Łącznie na ten cel do końca grudnia przeznaczymy prawie 70 mln zł (69,7 mln zł). Najwięcej pieniędzy trafi do szkół z województwa mazowieckiego – prawie 9,3 mln zł. Po ok. 7 mln zł otrzymają placówki z terenu województwa śląskiego (7,05 mln zł) i małopolskiego (6,96 mln zł). Z kolei wielkopolskie szkoły otrzymają prawie 6,3 mln zł, a podkarpackie ponad 4,7 mln zł. Pozostałe województwa dostaną środki w przedziale od prawie 2 do ponad 4 mln zł.

Głównym celem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli przez wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii wybranych przez szkoły zgodnie z ich potrzebami.

W obecnej edycji „Aktywnej tablicy” na lata 2020-2024 podejmowane są działania, które mają na celu:

wyposażenie lub doposażenie szkół i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w sprzęt, nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych);

wyposażenie lub doposażenie szkół w sprzęt (laptopy) niezbędny do realizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W 2020 r. w ramach „Aktywnej tablicy” szkoły zakupiły ponad 12 tys. (12 037) różnego rodzaju pomocy dydaktycznych, w tym m.in.:

8 118 laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,

300 tablic interaktywnych z projektorem ultrakrótkoogniskowym,

231 tablic interaktywnych bez projektora ultrakrótkoogniskowego,

510 projektorów,

139 projektorów ultrakrótkoogniskowych,

834 głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku,

1 692 interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Środki były przeznaczone także na zakup specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych wykorzystujących TIK (213), takich jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki.

Łącznie w 2020 r. na realizację programu przeznaczyliśmy prawie 35 mln zł (34,8 mln zł). Ze wsparcia skorzystały 2 453 szkoły.

Program „Poznaj Polskę”

Z uwagi na ogromne zainteresowanie przedsięwzięciem „Poznaj Polskę” Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznacza dodatkowe 10 mln zł na dofinansowanie do wycieczek szkolnych. Łącznie na ten cel szkoły otrzymają w 2021 r. wsparcie w wysokości prawie 35 mln zł (34,9 mln zł). Nabór wniosków w ramach dodatkowych funduszy zostanie uruchomiony 28 października br. Będzie prowadzony do wyczerpania środków finansowych. Decyduje data złożenia wniosku.

„Poznaj Polskę” to pilotażowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki. Jego celem jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki.

„Laboratoria Przyszłości”

Do 15 listopada br. trwa nabór wniosków w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. W ramach tego przedsięwzięcia szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają ponad 1 mld zł na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii. Do programu zgłosiło się już 10,5 tys. szkół, czyli ok. 86% wszystkich uprawnionych placówek (stan na 28.10.2021).