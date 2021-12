Matury 2022 r. a COVID-19 - wytyczne MEiN. MZ i GIS

W 2022 r. organizacja matur powinna ograniczać ryzyko zakażenia się COVID-19. Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne w sprawie organizacji uroczystości studniówkowych. Wytyczne

Wytyczne dotyczą wydarzeń organizowanych przez szkołę, w tym radę rodziców, zarówno w budynku szkoły, jak i poza nim. W wytycznych znalazły się zalecenia skierowane m.in. do organizatorów oraz podmiotów świadczących usługi gastronomiczne.

wytyczne - matury

Matury w 2022 r. a COVID-19 - bezpieczeństwo przede wszystkim

Wytyczne opracowano w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników uroczystości studniówkowych (uczniów, nauczycieli, rodziców, osób towarzyszących). Wskazują one na konieczność przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zaleceń i wytycznych wynikających ze stanu epidemii. Opublikowany materiał zawiera zalecenia zarówno w przypadku, gdy uroczystość odbywa się w budynku szkoły, jak i poza nią. Wytyczne informują, że podmioty świadczące usługi gastronomiczne oraz organizatorzy stosują się do wytycznych przygotowanych dla podmiotów gastronomicznych oraz wytycznych dotyczących organizacji imprez. Ponadto uczestnik studniówki, który nie przekazał organizatorowi zaświadczenia o zaszczepieniu lub wyzdrowieniu, jest traktowany jako osoba niezaszczepiona, na którą nałożono limity. Oprócz informacji nawiązujących do dezynfekcji czy rozmieszczenia uczniów na sali podkreślono w dokumencie, że studniówki nie mogą odbywać się w budynkach szkół, w których wprowadzono naukę zdalną albo hybrydową lub w przypadku systemowego przejścia na tryb nauki online.

wytyczne - matury 2022 r.

Wytyczne - Ogólne zasady

1. Organizator powinien na bieżąco aktualizować wiedzę oraz zmieniającą się

sytuację epidemiologiczną na danym terenie.

2. Organizator powinien dostosować zasady organizacji studniówki do

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu

epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.),

b) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób

zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub

izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru

epidemiologicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 351 ze zm.).

3. Organizator ustala/pozyskuje liczbę uczestników.

4. Organizator może zdecydować o organizacji studniówki tylko dla uczniów (bez

osób towarzyszących).

5. W uroczystości mogą brać udział osoby bez objawów infekcji lub choroby

zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji

domowej.

6. Organizator powinien poinformować uczestników, w tym rodziców uczniów

niepełnoletnich, o obowiązujących podczas studniówki zasadach i

ograniczeniach.

7. Organizator powinien uwzględnić obowiązujące od 1 września 2021 r. Wytyczne

MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

8. Rekomenduje się, żeby przy stolikach, w miarę możliwości, siedzieli uczniowie z

jednej klasy.

9. Rekomenduje się zwiększoną częstotliwość (co godzinę) czyszczenia i

dezynfekcji powierzchni dotykowych (tj.: poręcze, klamki, włączniki światła,

uchwyty, poręcze krzeseł) oraz miejsc wspólnie użytkowanych (tj.: toalety,

podłogi, blaty).

10. Należy wietrzyć pomieszczenia, z których korzystają uczestnicy, co najmniej raz

na godzinę, a sale do tańczenia częściej.

11. Rekomenduje się taką organizację uroczystości, która ograniczy kontakty z

osobami niebędącymi uczestnikami danej studniówki.

Wytyczne MEiN MZ i GIS - studniówka poza szkołą

Podmioty gastronomiczne

1. Stosują się do aktualnych przepisów prawa – ustanowionych ograniczeń,

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

2. Stosują się do wytycznych przygotowanych dla podmiotów gastronomicznych

oraz wytycznych dotyczących organizacji imprez (w tym wesel i przyjęć) i spotkań

okolicznościowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Zaleca się także skorzystanie

w odpowiednim zakresie z wytycznych dla pozostałych branż.

3. Śledzą oraz stosują się do komunikatów oraz wytycznych publikowanych na

rządowej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz stronie

internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci.

4. Informują gości i obsługę, że w studniówce nie mogą brać udziału osoby chore na

COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji,

przejawiające objawy chorobowe ze strony układu oddechowego.

5. Pozyskują informację o liczbie uczestników studniówki.

6. Informują gości o wytycznych dotyczących wszelkich ustalonych zasad

obowiązujących w miejscu studniówki.

7. Pracownicy podmiotu i obsługa zakrywają usta i nos przy pomocy maseczki.

8. Podmiot organizuje i realizuje usługę gastronomiczną zgodnie z obowiązującymi

zaleceniami służb sanitarnych.

9. Podmiot monitoruje przestrzeganie procedur oraz wytycznych przez pracowników

i uczestników studniówki.

10. Organizator traktuje uczestnika studniówki (ucznia, osobę towarzyszącą,

nauczyciela, rodzica ucznia) – o ile nie otrzymał informacji (zaświadczenia

zaszczepienia lub wyzdrowienia, w tym od rodzica ucznia niepełnoletniego) – jako

niezaszczepionego i uwzględnia go w organizacji studniówki jako osobę, na którą

nałożono limity. Warto, więc przekazać informację o zaszczepieniu organizatorowi

uroczystości.

Inne obiekty

1. Stosują się do aktualnych przepisów prawa – ustanowionych ograniczeń,

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

2. Stosują zasady określone w części ogólnej niniejszych wytycznych.

3. Śledzą oraz stosują się do komunikatów oraz wytycznych publikowanych na

rządowej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz stronie

internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci.

4. Organizatorzy zewnętrzni i obsługa powinni zakrywać usta i nos przy pomocy

maseczki.

5. Stosują się do wytycznych przygotowanych dla podmiotów gastronomicznych

oraz wytycznych dotyczących organizacji imprez (w tym wesel i przyjęć) i spotkań

okolicznościowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Zaleca się także skorzystanie

w odpowiednim zakresie z wytycznych dla pozostałych branż.

Wytyczne MEiN MZ i GIS - studniówka w budynku szkoły

1. Uroczystości studniówkowe nie mogą odbywać się w przypadku przejścia

nauczania na naukę zdalną/hybrydową spowodowaną wzrostem zachorowań na

COVID-19 wśród społeczności szkolnej bądź zawieszenia nauczania lub

przejścia na naukę zdalną wynikającą z przepisów prawa powszechnie

obowiązującego.

2. W uroczystości mogą brać udział osoby bez objawów infekcji lub choroby

zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji

domowej.

3. Stosowane są ogólne Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i

ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. na terenie szkoły, w

tym dotyczące higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni

oraz gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia uczniów i

pracowników.

4. Szkoła dysponuje pełną listą gości i obsługi imprezy wraz z kontaktami, którą w

razie potrzeby udostępni organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

5. Należy poinformować wszystkich uczestników studniówki (uczniów, osoby

towarzyszące, rodziców, pracowników szkoły) o wytycznych dotyczących

przebywania na terenie szkoły oraz dodatkowych wytycznych związanych z

organizacją studniówki.

6. Przy wejściu do budynku należy zamieścić informację o obowiązku

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Należy

umożliwić wszystkim osobom skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz

regularnie napełniać dozowniki. Rekomenduje się, aby uczestnicy po wejściu do

budynku w pierwszej kolejności umyli ręce wodą z mydłem. Należy zapewnić

płyn dezynfekcyjny w sali jadalnianej i przy toaletach.

7. Należy wietrzyć sale, miejsce do spożywania posiłków oraz części wspólne

(korytarze) co najmniej raz na godzinę, a sale do tańczenia częściej.

8. W przypadku ograniczenia uroczystości do uczniów danej szkoły rekomenduje

się, aby przy stoliku siedziały razem osoby z jednego oddziału/klasy.

9. Rekomenduje się zwiększoną częstotliwość (co godzinę) czyszczenia i

dezynfekcji powierzchni dotykowych (tj.: poręcze, klamki, włączniki światła,

uchwyty, poręcze krzeseł) oraz miejsc wspólnie użytkowanych (tj.: toalety,

podłogi, blaty).

Wytyczne MEiN MZ i GIS - instrukcje

Instrukcje:

a) mycia rąk

https://www.gov.pl/web/gis/jak-myc-rece-instrukcja-mycia-rak

b) dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

c) prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

d) prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjacrekawice/

e) wykaz produktów biobójczych

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

f) zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych

https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876

g) wytyczne dla gastronomii

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/gastronomia

h) wytyczne dla organizatorów wesel i przyjęć

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wesela-przyjecia

i) aktualne zasady bezpieczeństwa

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia