Potrzeby podróżnych zmieniają się i coraz częściej deklarują oni chęć podróżowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju- aż 80% Takie są wyniki globalnego badania przeprowadzonego przez agencję Statista. Czym jest smart tourism? Jak przeciętny turysta może realizować założenia zrównoważonej turystyki i zoptymalizować swój wyjazd pod każdym względem?

Wiedza na temat zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia jest coraz powszechniejsza, dlatego coraz więcej osób poszukuje bardziej zrównoważonych i ekologicznych sposobów podróżowania, które minimalizują szkodliwy wpływ na środowisko, a także zapewniają oszczędność czasu i pieniędzy. Świadome działania mogą realnie oddziaływać na nasze otoczenie.

Czym jest podróżowanie w duchu smart

Smart tourism to pomysł na podróżowanie, który zrodził się dzięki szybkiemu rozwojowi technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Koncepcja ta wywodzi się z potrzeby połączenia nowoczesnych rozwiązań z rosnącą świadomością ekologiczną podróżnych. Władze miast na całym świecie zaczęły inwestować w nowoczesną infrastrukturę, która nie tylko przyciąga turystów, ale również zapewnia dbałość o środowisko i rozwój ośrodków turystycznych.

W Europie działania te każdego roku są poddawane ocenie przez Komisję Europejską, która już od kilku lat organizuje konkurs na Europejską Stolicę Inteligentnej Turystyki. Jego celem jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć europejskich miast jako ośrodków turystycznych w czterech kategoriach: zrównoważony rozwój, dostępność, cyfryzacja, dziedzictwo kulturowe i kreatywność. W 2024 roku tytuł „inteligentnej stolicy” zdobył Dublin, który wyróżnia się m.in. rozbudowanym systemem transportu publicznego, inicjatywami wspierającymi turystów z niepełnosprawnościami oraz innowacyjnymi projektami cyfrowymi, takimi jak aplikacje turystyczne i trasy cyfrowe.

„Inteligentne miasta” starają się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnych podróżnych, oferując im także dostęp do bezpłatnego Wi-Fi na ulicach i w miejscach publicznych, umożliwiając im stały dostęp do informacji, co jest kluczowe w planowaniu trasy, rezerwacji biletów czy znalezieniu najlepszych restauracji. Ułatwia to również relacjonowanie na bieżąco podróży w mediach społecznościowych. Ponadto oferują bogaty program zajęć kulturalnych i interaktywnych, które można łatwo znaleźć i zarezerwować za pomocą aplikacji mobilnych. Dostęp do muzeów, galerii sztuki, koncertów i festiwali jest dzięki technologii zdecydowanie bardziej ułatwiony.

Nowoczesne podróżowanie

Smart tourism to przyszłość podróżowania. Dzięki nowoczesnym technologiom w zasadzie każdy „przeciętny turysta” może cieszyć się bardziej spersonalizowanymi, efektywnymi i ekologicznymi doświadczeniami. Warto je wykorzystywać już na etapie planowania podróży.

– Planowanie podróży w duchu „smart” porównać można do wykorzystywania takich aplikacji, jak Google Maps czy jakdojade.pl, w których użytkownik wskazuje czas i trasę przemieszczania się w mieście, ale dla kompletnej, na przykład zagranicznej podróży. Dzięki temu jej plan staje się zindywidualizowany i zoptymalizowany, a turysta otrzymuje najlepszą możliwą konfigurację wyjazdu. Preferowane wymagania podróżującego, na przykład „wyjazd z kilkoma miejscami pobytu”, „hotel stawiający na zrównoważony rozwój” są analizowane przez system, a następnie wygenerowane odpowiedzi przechodzą przez algorytmy, zostają ze sobą logicznie połączone i są prezentowane w propozycji wyjazdu w postaci modułów składających się na całą podróż. Tak tworzone są interaktywne przewodniki dostępne ze smartfona, w których podróżny ma łatwy dostęp do kart pokładowych, potwierdzeń, biletów czy informacji o lokalizacji najbliższej stacji benzynowej przy lotnisku wylotu. Taki wirtualny, „smart” concierge to zdecydowanie przyszłość turystyki — mówi Grzegorz Mikielewicz, założyciel i CEO platformy Getaway.

Również w transporcie podróżni mogą liczyć na nowoczesne rozwiązania, takie jak elektryczne pojazdy dwu-, trzy- i czterokołowe. Tego rodzaju środki transportu idealnie wpisują się w koncepcję smart turystyki, oferując wiele korzyści zarówno podróżnikom, jak i miastom goszczącym. Nie emitują spalin, co znacząco redukuje zanieczyszczenie powietrza, a cicha praca sprawia, że poruszanie się nimi jest przyjemniejsze i nie wpływa na komfort życia mieszkańców miast.

– Pojazdy elektryczne świetnie sprawdzają się w turystyce – dzięki nim zwiedzanie staje się bardziej elastyczne i komfortowe. Microcary umożliwiają szybkie przemieszczanie się między atrakcjami turystycznymi, omijanie korków i eliminują problemy z parkowaniem. W wielu popularnych destynacjach obowiązują Strefy Czystego Transportu, po których takie pojazdy mogą się swobodnie poruszać, a często nawet są zwolnione z opłat za postój. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie wygodę na równi z ekologią i chcą maksymalnie wykorzystać czas przeznaczony na zwiedzanie – podkreśla Aneta Skórczyńska, Dyrektor Generalna Electroride.

Pojazdy elektryczne to również praktyczność i wygoda. Wiele „inteligentnych miast” oferuje stacje ładowania w strategicznych punktach, jest również coraz więcej miejsc, w których można wypożyczyć elektryczny skuter czy microcar, co daje turystom swobodę w eksplorowaniu miasta i okolicznych atrakcji. Dzięki nim nowoczesne podróżowanie staje się nie tylko łatwiejsze, ale także bardziej przyjemne i odpowiedzialne.

Podróżowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej w lutym 2023 r. przez instytut badawczy Statista, aż 80 procent podróżnych na całym świecie uważa, że ​​podróżowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju jest ważne[1]. Coraz częściej decydują się oni na podróże organizowane w duchu ekoturystyki, czyli takiej, która stara się zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne i społeczności lokalne. W praktyce oznacza to dążenie do ochrony zasobów naturalnych, promowanie lokalnej kultury i ekonomii oraz dbanie o to, aby podróże nie przyczyniały się do degradacji środowiska[2].

Planując podróż, warto wybierać obiekty noclegowe, które stosują praktyki zrównoważonego rozwoju, najlepiej posiadające certyfikaty ekologiczne, takie jak Green Key przyznawany przez Fundację Edukacji Ekologicznej czy EarthCheck. Tego typu miejsca dbają o efektywne zużycie energii i wody, minimalizację odpadów oraz wspierają lokalne społeczności. Podróżując, lepiej wybierać środki transportu, które mają mniejszy wpływ na środowisko. Pociągi, autobusy i carpooling są bardziej ekologiczne niż samoloty czy przemieszczanie się samochodem w pojedynkę. Na krótkie dystanse idealnym rozwiązaniem jest mikromobilność (różnego rodzaju pojazdy elektryczne) czy piesze wycieczki.

Ponadto warto pamiętać o szacunku dla lokalnej kultury i tradycji i zwracaniu uwagę na normy i obyczaje, np. z zakresu doboru ubioru stosownie do odwiedzanego miejsca. Nauczenie się kilku podstawowych zwrotów w lokalnym języku również jest miłym gestem w stronę lokalnych mieszkańców. Spędzając urlop w popularnych regionach, warto kupować produkty od miejscowych rzemieślników, kosztować posiłków w regionalnych restauracjach i korzystać z usług okolicznych przewodników.

Dzięki zrównoważonej turystyce możemy odkrywać świat w harmonii z naturą i lokalnymi społecznościami, w mniejszym stopniu ingerując w środowisko naturalne i dbając, aby najpiękniejsze atrakcje turystyczne przetrwały kolejne dziesięciolecia. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w podróży pozwoli nam na czerpanie korzyści i odkrywanie atrakcji w sposób świadomy i efektywny.