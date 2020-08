Program „Moja Woda” - stosowanie polskich zielonych technologii

Wiosenna susza i letnie ulewy pokazują nam, jak bardzo istotne jest zarządzanie zasobami wody i mikroretencją w skali całego kraju. Program Moja Woda to kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wspierająca Polaków w stosowaniu proekologicznych rozwiązań. Poza dofinansowaniem obywateli program ma jeszcze jedną ważną stronę – pomaga zaktywizować przedsiębiorstwa dostarczające polskie, zielone technologie. Pokazuje to przykład firm-laureatów programu GreenEvo.

GreenEvo to innowacyjny program Ministerstwa Klimatu mający na celu tworzenie przyjaznych warunków dla upowszechniania w kraju i za granicą technologii środowiskowych polskich przedsiębiorców. Wśród nich są firmy specjalizujące się w gospodarce odpadami, ochronie powietrza, zapewnianiu odnawialnych źródeł energii i rozwiązań wspierających jej oszczędność. Z punktu widzenia programu „Moja Woda” najważniejsze są technologie laureatów wyłonionych w kategorii gospodarka wodno-ściekowa. Wyróżnione rozwiązania mogą pomóc nie tylko w ekologicznym uzdatnianiu wody na potrzeby domowe, ale też w budowie przydomowych zbiorników retencyjnych. O takie możliwości zapytaliśmy laureatów programu – firmy PROTE i AQT WATER.

AQT Water to firma oferująca technologie biologicznego oczyszczania i gromadzenia wody, mogąca pochwalić się prężną, międzynarodową działalnością. To także jedyna spółka giełdowa o w pełni polskim kapitale, która działa tak szeroko na europejskim rynku, oferując technologie oczyszczania i retencji wody deszczowej. Punkty sprzedaży firmy znajdują się w 16 krajach, a w całej Unii Europejskiej działa już ponad 30 000 instalacji – na przykład przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników.

„Od kilku dziesięcioleci mamy w Polsce problem z narastającym deficytem wody. W pierwszej dekadzie czerwca 2019 roku w Skierniewicach już jej zabrakło, a poziom wody w Wiśle w niektórych miesiącach nie przekraczał nawet 50 cm. Woda jest dobrem naturalnym, którego nie potrafimy jeszcze odbudować. Dlatego właśnie technologie opracowywane przez naszą spółkę pozwalają użytkownikom oszczędzić do 95% wody, która jako nieoczyszczona byłaby traktowana jako odpad. Nasze technologie efektywnie podczyszczają wodę deszczową do poziomu wody, którą można używać do celów zarówno gospodarczych jak i bytowych” – mówi prezes firmy, Wojciech Babiński.

Produkty spółki z zakresu zagospodarowania wody deszczowej (np. zbiorniki do małej retencji domowej) oferowane są w sieciach handlowych na terenie całej Polski.