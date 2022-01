"Czyste powietrze" - jakie w 2022 r. dofinansowania z NFOŚiGW

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można uzyskać dopłaty do kupna pieca węglowego w ramach programu "Czyste powietrze". NFOŚiGW przeznaczy 600 mln zł na dopłaty do zakupu pomp ciepła.

Od 1 stycznia 2022 roku w programie antysmogowym "Czyste powietrze" beneficjenci nie będą mogli otrzymać dopłat z programu do kupna kotła węglowego. Do tej pory w ramach programu beneficjenci dokonując wymiany źródła ciepła w swoim domu jednorodzinnym mogli wybrać kupno m.in. kotła węglowego spełniającego wymogi ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (najbardziej ekologicznego z takiego rodzaju pieców).

Dopłaty z NFOŚiGW tylko do zakupów kotłów węglowych z 2021 r.

Istnieje możliwość rozliczenia takiego pieca w 2022 r., ale tylko pod warunkiem, że został kupiony i zamontowany do końca 2021 r. Kocioł musi być zamontowany z odbiorem do 31 grudnia 2021 r. Podstawą dofinansowania nie jest więc sama faktura zakupu kotła w 2021 r.

W 2021 r. Polacy inwestowali w piece gazowe

Według przedstawicieli NFOŚiGW wśród beneficjentów "Czystego powietrza" najpopularniejszym wyborem są piece gazowe. Na ogrzewanie gazem zdecydowało się ok. 44,5 proc. uczestników programu. Na kolejnym miejscu z ok. 20 proc. udziałem są kotły na biomasę. Dalej są pompy ciepła - 17,4 proc., a ponad 16 proc. beneficjentów zdecydowało się na kupno pieca węglowego.

Dofinansowanie z NFOŚiGW do kotłów dwupaliwowych

Od 1 stycznia 2022 r. NFOŚiGW dofinansuje kupno tzw. kotłów dwupaliwowych, w których można palić pelletem drzewnym oraz zgazowywać drewno.

Trzeci moduł w programie „Czyste powietrze”

W 2021 r. program "Czyste Powietrze" rozróżniał przyszłych beneficjentów, a także wysokość dotacji - na dwie kategorie. W pierwszej części były to osoby, których dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł i dla nich przewidziano dotację podstawową do 30 tys. zł. Druga część była skierowana dla wnioskodawców o przeciętnym miesięcznym dochodzie na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dla tej grupy beneficjentów przewidziano wyższą dotację, do 37 tys. zł.

W 2022 r. pojawi się trzeci komponent programu dla jeszcze mniej zamożnych. Osoby, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł oraz 1260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych będą mogły otrzymać nawet do 90 proc. wsparcia w ramach kosztów kwalifikowanych. Maksymalnie kwota dotacji wyniesie do 69 tys. zł.

Zapowiadana trzecia część programu "Czyste powietrze" skierowana do osób najmniej zamożnych ma być dostępna dla zainteresowanych w połowie stycznia 2022 r.

Dofinansowanie z NFOŚiGW - nowy program „Moje ciepło”

NFOŚiGW do końca pierwszego kwartału 2022 r. uruchomi nowy program „Moje ciepło”, w ramach którego będzie można uzyskać dofinansowanie do pomp ciepła w nowo wybudowanych domach. Budżet programu wyniesie 600 mln zł. Dofinansowanie to wyniesie:

do 30 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, czyli do 21 tys. zł w przypadku gruntowych pomp ciepła i do 7 tys. zł w przypadku pomp powietrze-powietrze i powietrze-woda.

W stosunku do programu NFOŚiGW uzyskał pozytywne stanowisko Rady Konsultacyjnej Funduszu Modernizacyjnego i projekt programu priorytetowego uzyskał pozytywną ocenę Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W dokumentach przedstawionych do akceptacji znalazł się zapis umożliwiający zwiększenie z 30 do 45 proc. wysokość kosztów kwalifikowanych podlegających zwrotowi dla posiadaczy kart Dużej Rodziny, co oznacza, że rodziny wielodzietne, które zdecydują się na montaż w nowym domu pompy ciepła mogą otrzymać większy poziom dofinansowania z NFOŚiGW.

Dofinansowanie z NFOŚiGW - "Ciepłe mieszkanie"

Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału NFOŚiGW chce uruchomić kolejny program "Ciepłe mieszkanie" mający za zadanie ograniczyć powstawanie smogu z budynków wielolokalowych. Program "Czyste powietrze" skierowany jest bowiem do właścicieli domów jednorodzinnych.

Program będzie realizowany przez NFOŚiGW przy udziale wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które będą prowadziły nabór dla gmin, a one z kolei – po otrzymaniu dofinansowania – będą prowadziły nabór dla swoich mieszkańców.

W pierwszym etapie programu wnioski mieliby składać właściciele pojedynczych lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, a potem wspólnoty mieszkaniowe. Jest to powielenie zasad z programów pilotażowych w województwach zachodniopomorskim i dolnośląskim oraz w Pszczynie na Śląsku. Zakres przedsięwzięć byłby podobny jak w „Czystym powietrzu”.

Poziom dofinansowania, to podstawowa dotacja:

1) dla osób z wyższym dochodem wynosiłaby do 13 tys. zł, a

2) ta z podwyższonym poziomem dofinansowania do 26 tys. zł na jeden lokal.

Pieniądze będzie można przeznaczyć na wymianę źródła ciepła, stolarkę okienną i drzwiową, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u., wentylacji mechanicznej i dokumentację projektową" - wyjaśnił wiceprezes.

W sprawie uruchomienia "Ciepłego mieszkania" prowadzone były konsultacje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. BGK ma premie modernizacyjne dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na termomodernizację. W konsultacjach chodziło o to, aby dublować działań. Ma być podział kompetencji między BGK a NFOŚiGW w +Ciepłym mieszkaniu+. W pierwszym etapie wsparcie NFOŚiGW objęłoby pojedyncze mieszkania.